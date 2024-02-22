Gıda desteği en ücra köşelere bile ulaşacak! Ramazan ayı öncesinde dar gelirliye bayramı geliyor

Ramazan ayı öncesinde dar gelirlinin mutfağını ferahlatacak gıda kolisi desteği ile alakalı sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. VGM, Aile Bakanlığı'nın sağladığı desteklerin yanı sıra bir çok bakanlık, kurum ve kuruluş ile derneklerden de gıda kolisi desteği açıklamaları yapılıyor. Uzun süredir Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından dar gelirli hanelere sağlanan destek Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığı ile sağlanmaktayken, bu destek 12 ay içerisinde Ramazan ayına tekabül eden aylarda daha ilgi çekiyor. Mutfakta esas kullanılan temel gıdaların yer aldığı gıda kolisi desteği VGM tarafından hanedeki birey sayısına göre kilo şeklinde sağlanıyor.

RAMAZAN KOLİ DESTEĞİ

VGM'nin haricinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile desteler sürdürülüyor. 81 il genelinde devam eden destek başvurular SYDV'lere yapılabiliyor. Ayrıca kaymakamlıklara başvuru yaparak da dar gelirli olunduğunun ispat edilmesi üzerine destek ödemesi yapılabiliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Vakıflar tarafından da sağlanan destekler ile alakalı açıklamalar yapılırken, son olarak gündeme çıkan Türkiye Diyanet Vakfı koli desteği merak ediliyor. İster yardım faydalanıcısı olmak isteyen isterse de yardımcı olmak isteyen, Vakıf tarafından sunulan başvuru şartlarını yakından takip ediyor.





TÜRK DİYANET VAKFI KOLİ YARDIMI

Türkiye Diyanet Vakfı resmi internet sitesinde açıklaması yapılan gıda kolisinin 1000 TL olduğu açıklanırken mutfakların temel gıda malzemelerinin koli içerisinde yer aldığı açıklandı. un, yağ, şeker, tuz ve bölgesel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı kolilerden faydalanmak isteyen dar gelirlinin Vakfa başvurması yeterli oluyor. Öte yandan yardımcı olarak destek sağlamak için her bir koli için belli tutarlarda ödeme tek seferlik yada düzenli olarak yapılabiliyor.

Vakfın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada 1 Gıda Paketi 1000 TL’dir. İsteyen bağışçılarımız daha alt ya da üst tutarlarda bağış yapabilirler.’’ açıklaması yapıldı.

Öte yandan dahi bir çok vakıf ve kuruluş da gıda kolisi desteklerini sunmaya devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı'da Ramazan ayı içerisinde gıda kolisi desteği sağlayacağını açıklamış bulunuyor.