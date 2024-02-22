Bist 100
9.383,01 0%
DOLAR
31,02 0,04%
EURO
33,77 0,54%
ALTIN
2.024,76 0,33%

Gıda desteği en ücra köşelere bile ulaşacak! Ramazan ayı öncesinde dar gelirliye bayramı geliyor

Ramazan ayına sayılı gün kala bir çok kurum ve kuruluştan Ramazan kolisi desteği verileceği açıklaması yapılmaya başlandı

Yayın Tarihi: 22.02.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:53
Gıda desteği en ücra köşelere bile ulaşacak! Ramazan ayı öncesinde dar gelirliye bayramı geliyor

 

Ramazan ayı öncesinde dar gelirlinin mutfağını ferahlatacak gıda kolisi desteği ile alakalı sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. VGM, Aile Bakanlığı'nın sağladığı desteklerin yanı sıra bir çok bakanlık, kurum ve kuruluş ile derneklerden de gıda kolisi desteği açıklamaları yapılıyor. Uzun süredir Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından dar gelirli hanelere sağlanan destek Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığı ile sağlanmaktayken, bu destek 12 ay içerisinde Ramazan ayına tekabül eden aylarda daha ilgi çekiyor. Mutfakta esas kullanılan temel gıdaların yer aldığı gıda kolisi desteği VGM tarafından hanedeki birey sayısına göre kilo şeklinde sağlanıyor.

RAMAZAN KOLİ DESTEĞİ

VGM'nin haricinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile desteler sürdürülüyor. 81 il genelinde devam eden destek başvurular SYDV'lere yapılabiliyor. Ayrıca kaymakamlıklara başvuru yaparak da dar gelirli olunduğunun ispat edilmesi üzerine destek ödemesi yapılabiliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Vakıflar tarafından da sağlanan destekler ile alakalı açıklamalar yapılırken, son olarak gündeme çıkan Türkiye Diyanet Vakfı koli desteği merak ediliyor. İster yardım faydalanıcısı olmak isteyen isterse de yardımcı olmak isteyen, Vakıf tarafından sunulan başvuru şartlarını yakından takip ediyor.

tl

TÜRK DİYANET VAKFI KOLİ YARDIMI

Türkiye Diyanet Vakfı resmi internet sitesinde açıklaması yapılan gıda kolisinin 1000 TL olduğu açıklanırken mutfakların temel gıda malzemelerinin koli içerisinde yer aldığı açıklandı. un, yağ, şeker, tuz ve bölgesel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı kolilerden faydalanmak isteyen dar gelirlinin Vakfa başvurması yeterli oluyor. Öte yandan yardımcı olarak destek sağlamak için her bir koli için belli tutarlarda ödeme tek seferlik yada düzenli olarak yapılabiliyor.

Vakfın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada 1 Gıda Paketi 1000 TL’dir. İsteyen bağışçılarımız daha alt ya da üst tutarlarda bağış yapabilirler.’’ açıklaması yapıldı.

Öte yandan dahi bir çok vakıf ve kuruluş da gıda kolisi desteklerini sunmaya devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı'da Ramazan ayı içerisinde gıda kolisi desteği sağlayacağını açıklamış bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Yumurta 99, tuvalet kağıdı 169, Ayçiçek yağı 179 TL’ye düşüyor! O market tüm ürünlerinde indirim başlattı

Yumurta 99, tuvalet kağıdı 169, Ayçiçek yağı 179 TL’ye düşüyor! O market tüm ürünlerinde indirim başlattı

Zeka Oyunları IQ Testi: Resimdeki tuhaf nesneyi 1 haftadır bulan çıkmadı

Zeka Oyunları IQ Testi: Resimdeki tuhaf nesneyi 1 haftadır bulan çıkmadı

KPSS puanı olanlara Dışişleri Bakanlığı kapıları açıldı! Memur olmak isteyen başvuruya akın edecek

KPSS puanı olanlara Dışişleri Bakanlığı kapıları açıldı! Memur olmak isteyen başvuruya akın edecek

Kültür Bakanlığı Yüksek Maaşla Kamu Personeli Alacak: Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunları İçin KPSS'siz KPSS'li

Kültür Bakanlığı Yüksek Maaşla Kamu Personeli Alacak: Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunları İçin KPSS'siz KPSS'li

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İş Bankası'nda hesabı olanlara SMS gönderildi! 23.59'dan sonra hakkınız elinizden gidecek
2
Halk Bankası da promosyonu fişe taktı! Evet diyene 32.875 TL ödüyor
3
Halkbank 60 ay vadeli krediyi açıkladı! 250 bin lira limiti ile sınırları zorlamışlar
4
Seyyanen ve kök maaş çıkışı! Emekliye 11 bin lira zam kapısı aralandı
5
Bugün ve yarın koşa koşa giden 4A 4B 4C'liye 8.000 TL ek ödeme! Ay sonuna kadar verilecek
6
PTT ve Ziraat hesabı olanlar hemen baksın! 7500 TL ödeme geçti!
7
Ev almak için 120 ay vadeyi seçene sıfır faizli kredi verecek! Kamu Bankası tek şarta kollarını açıyor

Kültür Bakanlığı Yüksek Maaşla Kamu Personeli Alacak: Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunları İçin KPSS'siz KPSS'li

Yumurta 99, tuvalet kağıdı 169, Ayçiçek yağı 179 TL’ye düşüyor! O market tüm ürünlerinde indirim başlattı

Bebeğiniz diliyle bu hareketi yapıyorsa aman dikkat! Anne babalara flaş uyarı

2024 Astroloji rehberi: Bu yıl aşkta yeni başlangıçlar yapacak, evlilik kararı alacak burçlar hangileri?

Tüm ev hanımlarının büyük bir hevesle beklediği o ürün 179 TL’den satışa çıkartılacak! Hakmar Express 29 Şubat 6 Mart aktüel kataloğu

Büyük yumurta sadece 87 TL'ye düştü' Herkes kapıyor stoklar tükenmek üzere

KPSS puanı olanlara Dışişleri Bakanlığı kapıları açıldı! Memur olmak isteyen başvuruya akın edecek

TEB sınırları zorluyor! Piyasadaki en düşük faiz oranlarıyla 3 ay ertelemeli nakit sıkıntısına çözüm

Gıda desteği en ücra köşelere bile ulaşacak! Ramazan ayı öncesinde dar gelirliye bayramı geliyor

Zeka Oyunları IQ Testi: Resimdeki tuhaf nesneyi 1 haftadır bulan çıkmadı

Seyyanen ve kök maaş çıkışı! Emekliye 11 bin lira zam kapısı aralandı

B,C,D Ehliyeti Olana Sağlık Bakanlığı'nda İş Fırsatı! Bakanlık Ülke Genelinde 600 Ambulans Şoförü Alacak: Lise ve Ön Lisans Mezunları Başvurabilir