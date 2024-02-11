Gram altın almak için son şans kapıyı çaldı! Rakamı duyanı kuyumcuya koşturacak tahmin

Altın fiyatlarındaki dalgalandırmalar yatırımcıları meraklandırıyor. İşte finans uzmanı İslam Memiş 'in altın değerindeki yorumları. Haberimizin devamında.

Gram altın almak için son şans kapıyı çaldı! Rakamı duyanı kuyumcuya koşturacak tahmin
Yayın Tarihi:

Gram altın, ons altındaki yükselişin etkisiyle 2 bin liranın üzerine çıkarak yeni haftanın en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam beklentileri aştı. İstihdam raporu beklentilerin çok üzerinde 353.000 artış gösterirken, işsizlik oranı değişmedi. Bu durum altın piyasasında, özellikle de ons altında aşağı yönlü bir eğilime yol açtı.

altın

Beklentiler Etkiledi

İstihdam raporu Fed'in erken bir faiz indirimine gideceği beklentilerini azalttı. Bu da altın fiyatı üzerinde baskı yarattı. Ons altın düşmeye başlarken, gram altın fiyatı psikolojik seviye olan 2 bin liranın altına geriledi.

altın

İslam Memiş 'in Beklediği Rakam

Altın ve finans piyasası uzmanı İslam Memiş, yeni veriler ışığında tahminlerini sundu. 

Sayın Memiş "Gram altında yeniden 2070 TL seviyesini hedefleyen bir yükseliş göreceğiz. Sonrasında kademeli olarak dalgalanacak. Ama bundan sonraki hedefler  2090-2150TL yaz aylarında 2500-2070 TL olmak üzere senenin son çeyrekte 3000TL seviyesini bekliyorum." açıklamalarında bulundu.

Öne Çıkanlar
Bir kez yapınca hep yapmak isteyeceksiniz! Vişneli pasta yapmak meğer bu kadar basitmiş Bir kez yapınca hep yapmak isteyeceksiniz! Vişneli pasta yapmak meğer bu kadar basitmiş
Nakit derdine anında 10.000 TL'lik çözüm! O banka koşulsuz şartsız hesaba yatırıyor Nakit derdine anında 10.000 TL'lik çözüm! O banka koşulsuz şartsız hesaba yatırıyor
Cebinde kredi kartı olanlar dikkat! Bankalar tek tek mesaj atarak bildirdi! Cebinde kredi kartı olanlar dikkat! Bankalar tek tek mesaj atarak bildirdi!
Çok Okunanlar
Akbank'ta hesabı olanlar hemen bu işlemi yapsın! 2 gün içinde 2500 TL para iadesi yapılacak Akbank'ta hesabı olanlar hemen bu işlemi yapsın! 2 gün içinde 2500 TL para iadesi yapılacak PTT milyonlarca kişiye duyurdu! Tüm birikiminiz bir anda elinizden uçabilir PTT milyonlarca kişiye duyurdu! Tüm birikiminiz bir anda elinizden uçabilir Cebinde kredi kartı olanlar dikkat! Bankalar tek tek mesaj atarak bildirdi! Cebinde kredi kartı olanlar dikkat! Bankalar tek tek mesaj atarak bildirdi! Nakit derdine anında 10.000 TL'lik çözüm! O banka koşulsuz şartsız hesaba yatırıyor Nakit derdine anında 10.000 TL'lik çözüm! O banka koşulsuz şartsız hesaba yatırıyor Taşıt kredilerinde bomba kampanya! 300.000-400.000 TL'ye kadar bu faiz oranı uygulanacak! Taşıt kredilerinde bomba kampanya! 300.000-400.000 TL'ye kadar bu faiz oranı uygulanacak!