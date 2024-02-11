Gram altın almak için son şans kapıyı çaldı! Rakamı duyanı kuyumcuya koşturacak tahmin

Gram altın, ons altındaki yükselişin etkisiyle 2 bin liranın üzerine çıkarak yeni haftanın en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam beklentileri aştı. İstihdam raporu beklentilerin çok üzerinde 353.000 artış gösterirken, işsizlik oranı değişmedi. Bu durum altın piyasasında, özellikle de ons altında aşağı yönlü bir eğilime yol açtı.





Beklentiler Etkiledi

İstihdam raporu Fed'in erken bir faiz indirimine gideceği beklentilerini azalttı. Bu da altın fiyatı üzerinde baskı yarattı. Ons altın düşmeye başlarken, gram altın fiyatı psikolojik seviye olan 2 bin liranın altına geriledi.





İslam Memiş 'in Beklediği Rakam

Altın ve finans piyasası uzmanı İslam Memiş, yeni veriler ışığında tahminlerini sundu.

Sayın Memiş "Gram altında yeniden 2070 TL seviyesini hedefleyen bir yükseliş göreceğiz. Sonrasında kademeli olarak dalgalanacak. Ama bundan sonraki hedefler 2090-2150TL yaz aylarında 2500-2070 TL olmak üzere senenin son çeyrekte 3000TL seviyesini bekliyorum." açıklamalarında bulundu.