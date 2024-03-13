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Gram altın şahlandı! İslam Memiş altın satmak için tarih verdi

Altın fiyatları yeni haftada rekor tazelerken Altın ve Para Piyasalar uzmanı İslam Memiş, gram altını yeniden masaya yatırdı. Yatırımcıları uyaran Memiş, gram altın için satmanın erken olduğundan söz etti.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 15:22
Gram altın şahlandı! İslam Memiş altın satmak için tarih verdi

Altın ve Para Piyasalar uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yeni haftada rekor tazelemesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Memiş, özellikle gram altın için yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Altın fiyatlarının hızlı yükselişine ve rekor seviyelere ulaşmasına rağmen, Memiş, satış için henüz erken olduğunu ve yatırımcıların beklemeleri gerektiğini belirtti.

Altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendiren Memiş, ONS altının 2.193 dolar seviyesine çıktığını ve bu durumun yatırımcıları sakin olmaya, agresif yükselişlere karşı temkinli olmaya çağırdığını ifade etti. Memiş, yıl içindeki beklentilerinin 2.350 dolar olduğunu vurgulayarak, teknik düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu ve bu yüzden dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

altın fiyatları

Gram altın konusuna da değinen İslam Memiş, gram altının 2.245 TL seviyesine çıkarak yükseliş trendini sürdürdüğünü dile getirdi. Yatırımcılara, gram altın için her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmeleri ve satışa henüz geçmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Memiş, gram altının 3.000 TL seviyesini hedeflediğini belirtti.

Memiş, altın yatırımcılarını özellikle bu dönemde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Talebin arttığı ve altın alımının yoğun olduğu bir dönemde panik yaşamadan hareket etmelerini, bedava veya ucuzken altın almalarını, fiyat yerine miktarı gözetmelerini önerdi. Ayrıca, işçilik maliyetlerini de göz önünde bulundurarak çeyrek ve Cumhuriyet altını almak yerine has altın veya gram altın tercih etmelerini tavsiye etti.

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Gram altın şahlandı! İslam Memiş altın satmak için tarih verdi

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