Gram altında kıyamet koparacak tahmin! 1000 TL birden fırlayacak: Korkutan tarih verildi

Altın fiyatı kamuoyunun dikkatini çeken bir konudur. Altın fiyatları hafta başında sert bir düşüşün ardından toparlanma sürecine girdi.

Gram ile çeyrek altın fiyatlarının durumu araştırılmaya devam edilirken, önde gelen yatırım uzmanlarından Hatice Kolçak bir dizi önemli uyarıda bulundu. Net rakamları tarihlerle birlikte açıkladı.





Hatice Kolçak, altın-dolar kuruna ilişkin yaptığı değerlendirmesinde Türkiye'nin Orta Vadeli Plan (OVP) verilerine göre gram altının değerinin 2.500 TL'yi geçebileceğini açıklarken ayrıca iç olayların ekonomik dönüşüme yol açabileceğini vurguladı. Tanınmış bir piyasa uzmanına göre gelecek yıl dolar 36,80 TL'ye ulaştığında gram altın 2.765 TL'ye yükselecek.

Hatice Kolçak, ayrıca, küresel altın piyasasında önemli rol oynayan ons başına fiyatın gram altının fiyatının belirlenmesinde etkili olduğunu da açıkladı. Uzman isim, ons başına fiyatın 2 bin doları aşması durumunda altının gram fiyatının 3 bin TL'yi geçebileceği uyarısında bulundu.