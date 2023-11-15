Gram altında kıyamet koparacak tahmin! 1000 TL birden fırlayacak: Korkutan tarih verildi

Altın yatırımcıları arasında en popüler isimlerden birisi olan ünlü piyasa uzmanlarından Hatice Kolçak, altının gelecek fiyatına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Gram altında kıyamet koparacak tahmin! 1000 TL birden fırlayacak: Korkutan tarih verildi
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Altın fiyatı kamuoyunun dikkatini çeken bir konudur. Altın fiyatları hafta başında sert bir düşüşün ardından toparlanma sürecine girdi.

Gram ile çeyrek altın fiyatlarının durumu araştırılmaya devam edilirken, önde gelen yatırım uzmanlarından Hatice Kolçak bir dizi önemli uyarıda bulundu. Net rakamları tarihlerle birlikte açıkladı.

Gram altında kıyamet koparacak tahmin! 1000 TL birden fırlayacak

Hatice Kolçak, altın-dolar kuruna ilişkin yaptığı değerlendirmesinde Türkiye'nin Orta Vadeli Plan (OVP) verilerine göre gram altının değerinin 2.500 TL'yi geçebileceğini açıklarken ayrıca iç olayların ekonomik dönüşüme yol açabileceğini vurguladı. Tanınmış bir piyasa uzmanına göre gelecek yıl dolar 36,80 TL'ye ulaştığında gram altın 2.765 TL'ye yükselecek.

Hatice Kolçak, ayrıca, küresel altın piyasasında önemli rol oynayan ons başına fiyatın gram altının fiyatının belirlenmesinde etkili olduğunu da açıkladı. Uzman isim, ons başına fiyatın 2 bin doları aşması durumunda altının gram fiyatının 3 bin TL'yi geçebileceği uyarısında bulundu. 

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