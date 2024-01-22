Gram altında ortalığı toz duman eden tahmin! 4100 TL için açık açık tarih verildi

ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımının sona erdiğine dair sinyaller altın fiyatlarını destekleme konusuna devam ederken gram altın, artan dolar ve ons altın fiyatlarının da desteğiyle yeni yılda rekor seviyelere ulaşma yolunda ilerliyor. Kuyumcular sarı metalden umutlu olduklarını ifade ederken, altın fiyatlarının da bekledikleri seviyelere yükseleceğine inanıyor.

Bayram Erdoğan, altının 2023'ün başından 2024 yılının başına kadar olan gelişimini değerlendirerek, altının geçen yıla göre yüzde 90 oranında arttığını söyledi. Erdoğan, 2023 yılın başlarında altının gram fiyatı 1.100 TL ise altının 1/4'ünün 1.800 TL civarında olduğunu, genel olarak 2024'te şimdiki rakamların biraz üzerinde olacağının öngörüldüğünü anlattı.





Şu anda gram altının 2 bin 80 TL'ye, çeyrek altının ise 3 bin 420 TL'ye ulaştığını belirten Bayram Erdoğan, dönem içerisinde altın fiyatları arttığını, doların yüzde 50 ila 55 oranında yükseldiğini euronun ise yüzde 50-55 oranında arttığını söyledi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Altının dolar karşısında değeri ortalama olarak yüzde 15'in üzerinde arttı. 2023 yılı başında 100.000 TL sahibi olan bir vatandaşımız 2024 yılı başında 190.000 TL'ye ulaştı. Dolara yatırım yapanlar 155.000 TL kazandı. Altın onsları için beklenen rakam 2.300'dü ancak şu anda 2.040 ile 2.030 arasında. Ons altının 2024 yılının ortalarındaki zamanda 2.300 ila 2.400 seviyelerine ulaşması bekleniyor."

Bayram Erdoğan, doların 33-34 seviyesinde kalması halinde 1 gram altın fiyatının 2 bin 80 liradan 2 bin 500 liraya çıkmasının beklendiğini söylerken gram altının 2.500 TL'ye çıkması halinde çeyrek altının 4.000 - 4.100 TL'ye çıkacağını öngörüyor.

Kuyumcu Bayram Erdoğan, halkın fiziki altına talebin arttığını, özellikle son 15-20 günde yatırım amaçlı altın satışlarında ise yüzde 50-60'a yakın oranda artış gördüklerini söyledi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Altın, diğer yatırım araçlarına oranla daha fazla kazanç getiren iyi bir yatırım aracıdır."