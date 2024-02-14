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Gram altında son durak göründü! Altın almak isteyenlere son fırsat uyarısı

Altın Fiyatları Çalkantılı: ABD Ekonomik Gelişmelerle Belirleniyor! Cuma Günü Tarım Dışı İstihdam Verisiyle Sarsıldı. Borsa 9 Bin Puanın Eşiğinde, Altın Fiyatları Kritik Sınırı Aştı. Yatırımcılara Gram Altın İçin Çağrı Yapıldı. Ekonomistler Piyasalardaki Hedefleri Değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 17:02
Gram altında son durak göründü! Altın almak isteyenlere son fırsat uyarısı

Altın fiyatlarında son günlerde meydana gelen dalgalanmalar, ABD'den gelen ekonomik gelişmelerin para ve emtia piyasalarında yaratmış olduğu etkilerle yakından ilişkilendiriliyor. Özellikle Cuma günü, ABD'de açıklanan ocak ayı tarım dışı istihdam verisi, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgi ve dikkatle takip edildi. Bu süreçte, Borsa İstanbul'un endeksi 8 bin 850 puan seviyesini aşarak, 9 bin puanın hemen yakınına ulaştı. Altın fiyatları ise kritik bir sınırı aşarak, yatırımcılara gram altın konusunda son fırsat uyarısını beraberinde getirdi. Peki, piyasalarda hedef ne ve ekonomistler bu durumu nasıl değerlendiriyor?

Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Uzmanı Emre Ökten, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, endeksin 8.850 direnç seviyesini aşarak rekor seviyelerini test ettiğini ifade etti. Ökten'e göre, para ve maliye politikalarındaki istikrarlı adımların devam etmesi, yabancı girişini artırarak endekste güçlü alışların yükselişi tetikleyeceği öngörüsünde bulundu. Bu bağlamda, teknik ve psikolojik açılardan önemli olan 9.000 seviyelerinin endeksin bu hafta test etmesi muhtemel görünüyor.

Ökten'in değerlendirmesine göre, endeksin 9.000 seviyelerini aşması halinde yeni direnç seviyeleri olarak dolar bazlı olarak 300 dolara denk gelen 9150 seviyesi gündeme gelecek. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda ise kademeli olarak 9250 ve 9500 seviyeleri takip edilecek direnç seviyeleri olarak belirlendi.

cumhuriyet altını

FED'in faiz indirimine dair olası bir başlangıcın, ons altında yukarı yönlü ciddi bir hareketliliği beraberinde getirdiği gözlemlenirken, gram altın üzerindeki etkileri de yakından takip ediliyor. Ancak, FED'in faiz indirimine dair beklentilerin törpülenmesi, ons altında baskı oluştururken, gram altının 2.000 seviyelerinin altına inmesine neden oldu. FED'in faiz indirimine dair gelecek dataların altının yönü üzerinde belirleyici olacağı düşünülüyor.

Gram altın için ise dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, 2050 seviyesi ile 2250 ve 2500 hedef seviyelerini takip edilecek direnç seviyeleri olarak belirledi. Yavaş, TCMB başkan değişikliği sonrasında gelen olumlu mesajların Borsa İstanbul'a olumlu yansıdığını ifade etti. Kısa vadede 8800 seviyesi üzerinde kalındığı sürece 8900 ve 9000 direnç seviyelerinin hedeflenebileceği, olası geri çekilmelerde ise 8700 destek seviyesinin izlenebileceği belirtildi.

cumhuriyet altını

Finans analisti İslam Memiş, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinin piyasalara etkilerini değerlendirdi. Merkez Bankası başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine atanan Fatih Karahan'ın açıklamalarının piyasalarda güveni artırdığına dikkat çeken Memiş, borsada kar realizasyonlarına hazırlıklı olunması gerektiğini ve kısa vadede 8250'ye kadar kar satışları görülebileceğini belirtti. Ancak uzun vadede 9000 seviyelerini kırmak isteyen bir borsa trendinin oluşabileceğini ifade etti.

Döviz kurları üzerinde de değerlendirmelerde bulunan Memiş, dolar kuru için 30.48 seviyesini belirledi. Dolar endeksinin takip edileceği bu süreçte, 104.20'ye kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Euro, altın ve gümüşte kısa vadeli olumsuz etkilerin görülebileceğini belirten Memiş, ons altın ve ons gümüşte çarşambaya kadar geri çekilme, ardından yukarı yönlü hareketler beklediğini ifade etti.

Memiş, gram altın için yatırımcılara önlerinde bir şans daha olduğu uyarısında bulundu. Cumartesi günü 2072 kapanışı olan gram altında, kısa vadeli 2050-2070 bant aralığının geçerliliğini koruduğunu ifade eden Memiş, bu dönemde elinde TL bulunduran yatırımcılara alım yapma fırsatı tanıdığını belirtti. 

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