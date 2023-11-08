Gram ve çeyreği unutun: Kuyumcular en çok kazandıran altını duyurdu

Altın piyasasındaki hareketlenme yatırımcıları yeni fırsatlar arayışına sürüklüyor. Özellikle yurt içinde gram altının 2000 TL'ye yaklaşması ve çeyrek altının 3000 TL'yi geçmesi, altın yatırımcıları için heyecan verici bir dönemi işaret ediyor. Ancak, bu yükselişle birlikte alış-satış fiyatları arasındaki makas da genişledi, bu da altın bozdururken kayıpların artmasına neden olabiliyor.

Bu noktada kuyumcuların dikkat çektiği önemli bir ayrıntı var: 24 ayar kesme altın veya diğer adıyla 'kesme altın.' Peki, nedir bu kesme altın ve neden yatırımcılar için daha cazip hale geliyor?

Gram altın fiyatlarının 2000 lira seviyesine yaklaşması ve alış-satış makasının 100 lira seviyelerine çıkması, yatırımcıları tedirgin ediyor. Altınlarını bozdururken daha fazla kayıp yaşamamak isteyen yatırımcılar, kesme altına yöneliyor.

Kesme altın, özellikle bilezik atölyelerinde kullanılan ve yatırımcılara daha avantajlı fiyatlar sunabilen bir alternatif. Diğer altın türlerine göre daha uygun işçilik maliyetine sahip olan kesme altın, yatırımcılara düşük prim fırsatları sunuyor. Bu nedenle, birçok kişi tarafından henüz keşfedilmemiş bir yatırım fırsatı olarak görülüyor.

Altın piyasasının gelişmelerini yakından takip eden yatırımcılar için kesme altın, mevcut koşullar altında daha fazla kazanç elde etmelerine yardımcı olabilir. Dolayısıyla, altın yatırımı yapmayı düşünenler için kesme altın seçeneğini değerlendirmek, riskleri minimize etmek ve kazanç potansiyelini artırmak adına önemli bir alternatif olabilir. İşte altın piyasasındaki bu yeni fırsatın ayrıntıları...





Altın piyasasında dikkat çekici bir dönemece girildiği belirtiliyor. "Devir has altın devri" olarak adlandırılan bu süreçte, kuyumcuların yeni bir yatırım seçeneği sunduğu gözlemleniyor. Özellikle Show Ana Haber'de yer alan bu haber, altın yatırımcılarının ilgisini çekiyor.

Kuyumcular, gram altın fiyatlarının 2000 TL'ye yaklaştığı bir dönemde, kesme altın veya "teneke altın" olarak bilinen bir alternatif sunuyorlar. Bu kesme altın, işçilik maliyetleri açısından daha avantajlı bir seçenek olarak görülüyor. Kuyumcular, ister 10 bin liralık, ister 5 bin liralık veya 1.000 liralık kesme altın taleplerini aynı özenle karşıladıklarını ifade ediyorlar. Geleneksel altın türleri yerine kesme altının daha çok tercih edildiğine dikkat çekiyorlar.

Piyasada teneke altın olarak bilinen kesme altın, genellikle bilezik atölyelerinde kullanılıyor ve yatırımcılara düşük prim fırsatları sunuyor. Gram altının yükselmesi ve alış-satış makasının açılması, yatırımcıları bu alternatif yatırım aracına yönlendiriyor.

Ancak kesme altın, çoğu kişi tarafından henüz keşfedilmemiş bir yatırım fırsatı olarak görülüyor. Vatandaşların, bu altın türünün avantajlarından haberdar olmaması ve hatta bazılarının ilk kez duyduğunu belirtmeleri, kesme altının potansiyelini vurguluyor.

Kuyumcular, kesme altının yatırımcılara sağladığı avantajları göstermek için örnekler sunuyorlar. Özellikle küçük parçaların bile yatırımcılara önemli kazançlar sağlayabileceğini belirtiyorlar. Her bütçeye hitap eden kesme altın, 100 gramda bile 500 lira fark oluşturabiliyor.

Sonuç olarak, altın yatırımı yaparken kesme altının avantajları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yeni alternatif, riskleri minimize etmek ve kazanç potansiyelini artırmak isteyen yatırımcılar için önemli bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Özellikle altın piyasasındaki değişkenlikler ve fiyat artışları dikkate alındığında, kesme altın birçok kişi için çekici bir yatırım aracı olabilir.