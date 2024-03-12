Halkbank emekli promosyonu paketi yaptı: Ödemeler 10.000 TL'ye yükseldi

Emekli maaşları enflasyon karşısında erimeye devam ederken, maaş promosyonları maddi sıkıntıların giderilmesi adına verilen önemli bir destek kaynağı haline gelmiş bulunuyor. Bankalar 2017 senesinden beri emeklinin maaşını taşoması ve 3 yıl maaş alma taahhüdü imzalamasına karşılık promosyon ödemesi veriyor. Bu ödemeler maaş aralığına göre değişkenlik gösterirken, en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye çıkartılması akabinde tüm promosyon maaş aralıkları eşitlenmiş bulunuyor. Yani 10.000 TL maaş alan da 20.000 TL maaş alanda bu kapsamda aynı bankadan aynı tutarda promosyon ödemesi alıyor. Halkbank'ta emekli promosyonu veren kamu bankalarından biri. Maaş aralığına göre 3 bin lira ila 5 bin lira emekli promosyonu ödemesi veren Halkbank Mart ayı promosyon detayları sizlerle...

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halk Bankası 2023 yılı ortasında emekli maaş promosyonunu 5.000 TL'ye çıkartmış iken 2024 yılında da tek seferlik 5.000 TL maaş promosyonu ödemesi yapıyor. Maaşınızın ne kadar olduğuna bakılmaksızın geçerli olan bu ödeme 10.000 TL emekli maaşı alana da 20.000 TL emekli maaşı alana da aynı tutar sağlanıyor.





EMEKLİ PROMOSYONUNA EK ÖDEME

Dul ve yetim maaşı alan birey de promosyon ödemesinden faydalanıyor. Ölen eş ya da babadan maaş alan dul ve yetimler de maaşları oranında promosyon ödemelerinde faydalanabiliyor. Halkbank'a maaş taşıma karşılığında faydalanılan bu ödemeler için hemen Halkbank şubesine gitmek ya da e-devlet üzerinden maaş alınacak olan bankaya değiştirme işlemlerini tamamlamak gerekiyor.

Halk Bankası emekliye yönelik birçok destek daha açıklamış bulunuyor Halkbank emekli kampanyası adı altında başlatılan programda özel faiz oranları ile mutlu emekli ihtiyaç kredisi sağlanırken, düşük ihtiyaçlar için ise şipşak 5.000 TL Mini kredi ödemesi yapıyor

Emekli maaşını bankadan alan ya da emekli maaşını bankaya aktarmayı taahhüt eden müşteriye özel olarak ₺5.000'ye kadar nakit ihtiyaçları için 36 ay vadeli Kredi imkanı sunulabiliyor. Kredi ödemeleri artan, azalan taksitli, aylık eşit taksitli ya da 3 ayda bir ödeme yöntemi ile sağlanabiliyor.

5000 TL emekli kredisinden faydalanan emekli 36 ay vadede aylık faiz oranı 4,95 olarak açıklanırken aylık taksit tutarı 359,87 TL'ye denk geliyor. Farklı bankalarda promosyon kampanyaları sunmaktadır. Tüm bankaların sunduğu promosyon ödemelerine ek olarak birçok kampanyada mevcut iken karar vermeden önce tüm bankaların sunduğu imkanları karşılaştırmak gereklidir