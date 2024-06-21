Hanede yaşayan her birey alabiliyor! 1250 TL sosyal destek yerine yenisi geliyor

Ülkemizde SGK tarafından ödenen maaşların yanı sıra Aile Bakanlığı tarafından dar gelirliye de maaş kapsamında bir çok destek sağlanmaya devam etmekte. 2022 yılında başlayan ve milyonlarca bireyin hak sahibi olduğu Aile Destek Programı 2023 yılında Erdoğan tarafından verilen müjde ile birlikte 1 sene daha uzatılacağı belirtilmişti. Bu kapsamda 2024 yılı Temmuz ayında bitecek olan söz konusu destek ile alakalı olarak hükümet ya da bakanlıktan devam kararı açıklaması yapılmaması ile birlikte, programın sona ereceği kesinleşmiş bulunuyor

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SON BULDU

Aylık 1250 TL’ye kadar destek alan birey, bu kapsamda yeni destek arayışına ve yeni destek açıklamalarına gözünü çevirmiş iken karşısına çıkan Vatandaşlık Maaşı ile alakalı detayları da merakla takip etmeye devam ediyor.





Eski Aile Bakanı Derya Yanık tarafından açıklaması yapılan Vatandaşlık maaşı ile alakalı detaylarda düşük gelirli vatandaşın haneye giren toplam gelirin asgari ücret seviyesine tamamlanması hedefleniyor. “Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı olarak açıklaması yapılan ve bu zamana kadar sağlanan desteklerden kişiye özel tutar belirlenmesi sebebiyle dikkat çeken Vatandaşlık Maaşı başvuruları ne zaman başlayacak?

VATANDAŞLIK MAAŞI GELİYOR

Bİten Aile Destek Programının yerine devreye alınacağı geçtiğimiz dönemde iddia edilen yeni destek, Aile Destek ödemelerini bitmesi akabinde başvuruya açılacağı tahmin ediliyor. Dar gelirli birey için ilk defa başlatılacak olan Vatandaşlık Maaşı programı ile bütçe düzenlemesi sağlanarak, hanelerin refahının arttırılması hedefleniyor. Hane geliri asgari ücretin üçte ikisinden az olanların faydalanacağı bu destek ödemesinde, hanede bulunun kişi sayısına da dikkat edileceği belirtilmiş bulunuyor. Bu kapsamda hanede bulunan birey sayısına göre tutarın hesaplanacağı da belirtmiş bulunuyor.

O dönemin bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamada desteği kişisel olarak ödeneceği belirtilirken bu kapsamda hane içinde birden fazla bireyin bu destekten faydalanabileceği de ortaya çıkmış bulunuyor.