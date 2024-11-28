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Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Yapılan açıklamada mevcut vergi diliminin yüzde 15’ten yüzde 10’a indirilmesi konusu da gündemde yer alıyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:24
Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Yükselen enflasyon ve artan vergi yükü karşısında çalışanın maaşları özellikle de yıl sonuna doğru erimeye devam ediyor. Vergi yükü altında ezilmeye devam eden milyonlarca çalışan, vergi dilimlerinin düzenlenmesi için yetkililerden yardım bekliyor. 2025 yılı vergi dilimi düzenlemeleri ile alakalı olarak hükümetin yeni düzenlemeler yapacağı iddiaları ortaya atılırken, söz konusu çalışmaların kısa bir süre içerisinde başlayacağı da konuşuluyor.  

İŞÇİ KONFEDARASYONLARI HAREKETE GEÇTİ 

Milyonlarca çalışanın maaşı, yıl içerisinde vergi dilimlerine takılmasından dolayı eriyor. Hal bu iken harekete geçen işçi konfederasyonları, hükümete çağrıda bulunurken, vergi dilimi düzenlemesinin yapılması gerekliliği konusunda taleplerini iletmiş bulunuyor.  

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

İşçi sendikalarının ortaklaşa olarak sundukları talepler yeni düzenlemeleri içerirken, mevcut vergi dilimi düzenlemesinin 2002 senesinden beri değişmediği açıklaması yer alıyor. Özellikle asgari ücretliler ve orta gelirli çalışanlar, vergi dilimlerinden en çok etkilenen kesimleri oluşturmakta iken yükselen enflasyon karşısında maaş artışlarının, vergi dilimleri nedeniyle eridiği ve çalışanların alım gücü düştüğü ifade edilmiş bulunuyor.  

3 SENDİKADAN VERGİ DİLİMİ DÜZENLEMESİ 

TÜRK-İŞ, Hak-İş ve DİSK, yaptıkları ortak açıklamada, gelir vergisi tarifesinin 2002 yılı temel alınarak her yıl yeniden değerleme oranlarıyla güncellenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, birinci dilimin asgari ücretin 14 katından az olmaması gerektiği ifade edildi. Anayasa'nın 73. maddesine de atıfta bulunarak, vergi yükümlülüklerinin mali güçlere göre belirlenmesi gerektiği konusunda da hatırlatmalar sunuldu. 

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı  

AK PARTİ’DEN VERGİ DİLİMİ ÇALIŞMALARINA HIZ 

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre 2025 yılı içerisinde vergi dilimi ile alakalı olarak çalışmaların başlayacağı ve düzenlemenin tamamlanacağı ifade edildi. Hükümet yetkilileri, konfederasyonların ve işverenlerin görüşlerini alarak kapsamlı bir etki analizi yapacağı ve bu çalışmanın ardından vergi tarifesindeki düzenlemeler hakkında son kararın verileceği belirtildi. Yapılan açıklamada mevcut vergi diliminin yüzde 15’ten yüzde 10’a indirilmesi konusu da gündemde yer alıyor.  


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