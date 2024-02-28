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Herkes yana yakıla kuyumcularda bunu arıyor! Alanı zengin eden o yatırım aracı

Altın, tarih boyu değerini koruyan ve aynı zamanda yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen yatırım araçlarının başında gelir. Geçmişten günümüze altın, ekonomik belirsizliğin arttığı ve döviz dalgalanmalarının arttığı dönemlerde güvenli saklama aracı olarak sürekli öne çıktı. Son dönemde dünya ekonomisinin gelişmesi ve piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle altının fiyatı hızla yükselmiş, hem yatırımcılar hem de kamuoyu altına ilgi duymuştur.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 17:39
Herkes yana yakıla kuyumcularda bunu arıyor! Alanı zengin eden o yatırım aracı

Altın fiyatlarındaki yükseliş, küresel ekonomik belirsizlik, döviz dalgalanmaları ve yatırımcıların sürekli olarak güvenli liman arayışı şeklinde bir dizi faktörden kaynaklanmaktadır. Yatırımcılar, değerini korumak ve aynı zamanda artırma potansiyelinden dolayı altına yöneliyor. Bu durum giderek daha fazla vatandaşın yastık altında para biriktirmesine neden oluyor.

"Kuyumcularla vatandaşlar arasında altın yoğunlaşması"

Kuyumcular, artan talebe cevap verebilmek adına yarışırken vatandaşlar da yatırımlarını güvence altında tutmak için kuyumcu mağazalarının önünde uzun kuyruk oluşturuyor. Stok sorunu olan altın çeşitleri de bu yoğunluğun göstergesi gibi görünüyor.

"Eski altın bulunabilirliği sorunları"

Darphanenin altın paralara kısıtlama getirmesi ve talebin artması nedeniyle bazı altın türünün piyasada bulunması zorlaşmaktadır. Bu özellikle hurda altın için geçerlidir. Kapalıçarşı'nın meşhurBeşibiryerde (Beşli) bulunması en zor altınlardan biri haline geldi.

Herkes yana yakıla kuyumcularda bunu arıyor! Alanı zengin eden o yatırım aracı

Beşibiryerde Fiyatı Ne Kadar?

Altın fiyatlarındaki artış yatırımcıların ve kamuoyunun altına olan ilgisini artırdı ancak nikel altın gibi özel çeşitlerin fiyatları da ilgi çekiyor. Kuyumcular bu altın türü için pazar araştırması yapıyor ve halkın talebini karşılamaya çalışıyor.

Piyasaların uzman ismi, İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına önemli açıklamalar!

İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken son dakika yorumlarını paylaşıyor. Memiş, altın yatırımcılarına önemli ipuçları vererek, altın ons fiyatlarındaki baskı ve belirsizlik konusunda onları uyarıyor. Memiş'in analizine göre ons altının fiyatı 1.950 ile 2.050 dolar arasında geniş bir aralıkta değişebiliyor. Yatırımcılara temel tavsiyesi, bir ons altının 2.000 doların altına düşmesi durumunda nispeten ucuz sayılması gerektiğidir. Bu durum altın yatırımcıları için potansiyel bir alım fırsatı olarak görülebilir.

Gram altın için büyük iddia: 3 bin TL!

Gram altın fiyatının bu yılın son çeyrek diliminde 3 bin TL'ye ulaşmasını bekleyen Memiş, bu dönem içinde altın alımının önemine dikkat çekti. Sene sonunda Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki fiyatlara bakarsanız ne kadar ucuz olduklarını görebilirsiniz.

Altın yatırımcıları ne yapmalı?

İslam Memiş'e göre, altın sahibi yatırımcılar, kıymetli madenin değerinin ilerleyen süreçte artması ihtimali nedeniyle altınlarını satmamalı ve aynı zamanda yatırıma devam etmeli, yapılması gerektiği söyleniyor. Bu strateji yatırımcıların uzun vadede kar elde etmelerini sağlar.

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