''Herkese benden çay'' devri bitti! Gönderilen listedeki o fiyatlar göreni şok ediyor

Yeni yıl zamları vatandaşı kara kara düşündürtmeye devam ediyor. Özellikle de temel gıdalara yapılan zamlar, tam da Ramazan ayı öncesinde alım gücünü düşürüyor. Pandemi döneminde kapanan özellikle de küçük kasabalardaki bireylerin ortak toplanma yeri olan kahvehanelerde de yeni zamlar açıklanıyor.

Türk kültürünün vazgeçilmezi olan çay fiyatları da yeni yıl zamlarından nasibini almış bulunuyor. Hafta başında çay fiyatlarına yapılan güncelleme ile birlikte zamlandığı belirtilmişti. Yapılan bu zamlar en çok çay bahçesi ve kahvehaneleri ilgilendiriyor. Günün yorgunluğu atmak için gidilen bu mekanlarda oturmaya da zam geldiği açıklanmış bulunuyor.

ÇAY FİYATLARINA ZAM

Kahveciler Odası tarafından yapılan değerlendirmede çay fiyatlarına zam geldiği belirtildi. Kahve fiyatlarına yapılan zamlardan sonra zaten ulaşılmaz olan kahve tüketimi yerini çaya bırakmışken, söz konusu zam ile birlikte vatandaşın keyfi de rafa kalkacağa benziyor.





ÇAY OCAKLARI VE KAHVEHANELERE DE ZAM GELDİ

İlk çay zammı haberi Aydın Efeler'den duyuruldu. Aydın Efeler'de Kahveciler Odası tarafından kahvehanelere ve çay ocaklarına güncel fiyat bilgisi ulaştırıldı. Bu kapsamda çay ocaklarında 6,5 TL’ye alınan çay, 9 TL, kahvehanelerde 7 TL’ye satılan çay ise 10 TL olduğu belirtildi. Çay zamlarından sonra kahveye de zam getirildiği bilgisi sunuldu. Bu kapsamda kahvehanelerde 1 fincan kahve 25'TL'ye yükseltilirken, çay ocaklarında da 20 TL'ye yükseldi

Çay ve kahve fiyatları işletmecileri sevindirse de müşterinin azalacağı düşüncesinin de oluşmasını sağlamış gibi duruyor. Odalar Birliği tarafından yapılan açıklama da zam yapılmak istenmese de artan maliyetler sebebiyle bu zam uygulamasının devreye sokulduğu belirtildi.