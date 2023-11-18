Herkesin beklediği o ürün A101'e geliyor! 23 Kasım 2023’te 101’in önüne herkes bu üründen almak için koşacak

A101'de önümüzdeki hafta yok yok! Herkesin büyük bir merakla beklediği o ürün sonunda 23 Kasım 2023 aldın aldın kataloğuyla A101 raflarında yerini alacak. Türkiye’nin en büyük parakende market zincirleri arasında olan A101 aldın aldın kataloğu listelerini paylaştı. Peki A101 23 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 market zincirlerinde peşpeşe indirim kampanyaları devam ediyor. Her hafta yeni bir aktüel ürünler kataloğu ile vatandaşın karşısına çıkan A101 market zincirleri, 23 Kasım 2023 haftası da aldın aldın kataloğunu vatandaşlarla paylaştı. Farklı ürünlere raflarında yer verecek olan A101 herkesin büyük bir merakla beklediği o ürünü önümüzdeki hafta raflarında yer verecek.

A101 ALDIN ALDIN KAMPANYASI

A101 aldın aldın kampanyasıyla 23 Kasım 2023 tarihi itibari ile yayınlamış olduğu kataloğunda buharlı temizleyici getireceğini açıkladı. Bunun yanı sıra Samsung, Toshiba televizyonlar, kulaklıklar, Canon yazıcı, Reeder marka telefonlar, akıllı saatler, SEG marka buzdolabı ve çamaşır makinesi ürünleri, çay makinesi, elektrik süpürgesi gibi bir çok ürün yine A101 raflarında yer alacak. Ek olarak Kiwi şarjlı ev süpürgesi, Arzum dikey süpürge de A101 marketlerde...

EVİNİ DİZMEK İSTEYENLERE MÜJDE



Evini dizmek isteyen vatandaşlara da 101’den müjdeli haber verildi. 6 kişilik masa takımı, L koltuk, tencere tava setleri diğer tüm mutfak eşyaları ve benzeri ürünlerde yine A101 marketlerde yer alacak. Çocuğu olan vatandaşların da yüzü bu hafta A101 ile gülecek. Birçok oyuncak A101 raflarında indirimli şekilde yerini alacak. İlk adım arabam, mini bowling, oyuncak temizlik kovası, masalları boyuyorum, çek bırak arabalı yol seti gibi bir çok ürün A101 marketlerde alıcılarını bekliyor.



