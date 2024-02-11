Herkesten yüksek emekli maaşı almanın gizli formülü! Arada binlerce lira fark edecek

Yalnız emekli maaşıyla geçinmenin artık mümkün olmadığı günümüzde, emekliliğe henüz seneler varken pek çok kişi yüksek gelir elde etmenin yollarını arıyor. Bu noktada uzmanlar devreye girerek emekli maaşının nasıl artırılacağı konusunda önemli tavsiyeler veriyor. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI NASIL YÜKSEK ALINIR

Yeni yılın başında açıklanan enflasyon verileri sadece emekli maaşlarında değil pek çok sosyal yardımda değişiklik meydana getirdi. Emeklilere altı aylık enflasyona göre maaş zammının yanı sıra sosyal yardım primi de sağlandı. Şu anda %49,25 olarak açıklanan emekli maaşı artışının yanı sıra asgari maaşın da 10.000 lira olduğu duyuruldu. Açıklanan emekli maaşı artışları, günlük yaşam koşullarının son derece zorlaştığı bir dönemde yetersiz kalarak milyonlarca insanın tepkisine yol açtı. Emekliliğine daha uzun yılları olan birçok kişi, gelecekte maaşlarının sıfırlanıp sıfırlanmayacağını düşünürken, gelecekte aynı sorunları yaşamamak için maaşlarını artırmanın yollarını aramaya başladı. Ekonomik ve konforlu bir hayat yaşamak isteyen pek çok kişi, değeri yüksek emeklilik seçenekleri arıyor ve uzmanlar bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emekli maaşlarının artırılabileceğini söyledi. Yılmaz bu dönemlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:





“1999 yılında 4447 sayılı ve 2008 Ekim ayında 5510 sayılı kanunlar ile değişiklikler arz etmektedir. Türkiye'de 2008 senesinde SGK adı altında SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ile üç kurum birleşmiş olsa da eğer bu dönemlerde çalışmalarınız mevcutsa kendi içlerinde prim ödemeleriniz olduğu için birbirinden farklılık gösteren aktüeryal ayrı bir hesaplama yapılmaktadır.” Görev sırasında ödenen sigorta primlerinin emeklilik tutarına doğrudan etki ettiğini söyleyen Yılmaz, maaş ne kadar yüksekse prim ödemesinin ve dolayısıyla emekli maaşının da o kadar yüksek olduğunu anlattı. Yıllık emekli maaşı hesaplamalarına ilişkin de önemli bilgiler veren Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: "Emekli maaş bordrosu hesaplamasındaki tüm ödemeler asgari ücrete eşit olup sonrasında artış gösteriyorsa burada son beş yıl çok önemli."