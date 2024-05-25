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Hiç evi olmayana TOKİ'den sürpriz proje! O illerde yaşayanlara sudan ucuz taksitle ev!

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ projeleri başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.05.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 15:14
Hiç evi olmayana TOKİ'den sürpriz proje! O illerde yaşayanlara sudan ucuz taksitle ev!

TOKİ bu illerde ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haberi verdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ YENİ PROJELERİ

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ tarafından yapılan uygun fiyatlı konut projelerini yakından takip ediyor. TOKİ tarafından yapılan son duyurulara göre Bursa, Nevşehir, Mersin, Niğde, Düzce, İstanbul, Kayseri, Balıkesir illerinde toplam 3 bin 900 konut yapılacağını açıkladı. TOKİ projeleri Haziran ayında başlayacak. Satışlar ihale usulüyle yapılacak. Konutların yanında dükkan inşaları da tamamlanacak. Bahsi geçen illerde satış yapılacak konut sayısı şu şekilde kamuoyuyla paylaşıldı;

toki 10 ilde konut satışı

Mersin Mezitli - 471 konut

Niğde Merkez - 120 konut

Düzce Merkez - 103 konut

İstanbul Maltepe - 572 konut

Kayseri Pınarbaşı - 206 konut

Nevşehir Merkez - 177 konut

Balıkesir Altıeylül - 700 konut

Bursa Gürsu - 312 konut

Bursa Nilüfer - 634 konut

Bursa Nilüfer - 626 konut

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