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IBAN numarası olana Müjde! 25 Nisan'da 1.000 TL ödenecek

Banka tarafından 28 Nisan'da başlayan kampanya 3 gün sonra sona ereceği belirtilirken, kampanya kapsamında bin lira geri ödemelerin de 25 Nisan'da hesaplara aktarılacağı açıklandı.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:06
IBAN numarası olana Müjde! 25 Nisan'da 1.000 TL ödenecek

Bankalar tarafından düzenlenen özellikle de para iadesi sunulan kampanyalar ile alakalı açıklamalae devam ederken, bitecek olan kampanyalar ile de alakalı olarak uyarılar resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediyor. Yapı Kredi Mobil'i indirip ilk defa Ödeme İste programına dahil olan bireye özel olarak bin lira geri ödeme yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada bin TL kampanyasından faydalanacak olan bireyin, Ödeme İste özelliği ile ilk defa kredi kartı harcaması yapması gerekiyor. 

YAPI KREDİ ÖDEME İSTE KAMPANYASI

Bankacılık sisteminde yaklaşık olarak bir kaç aydır uygulamaya giren ve özellikle de öğrenci kesim ile acil nakit ihtiyacı olan bireyi ilgilendiren Ödeme İste özelliği ile IBAN'dan IBAN'a para transferinin kolaylığı sağlanıyor. Para istenen bireyin onay vermesi halinde isteyen bireyin hesabına anında istediği tutar aktarılıyor. İşlem kolaylığı ve öncülüğü sağlayan bu uygulamanın yaygınkaşması adına Yapı Kredi düzenlediği kampanyasından yeni müşteriler faydalanabiliyor. Ödeme İste ile ilk defa Yapı Kredi müşterisi olup krei ksrtı başvurusu yapan ve akabinde de harcama sağlayan müşteriye bin liraya kadar geri ödeme imkanı sağlanıyor. 

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18 Mart tarihinde başlayan ve 18 Nisan'da sona ereceği belirlenen kampanya ile alakalı olarak banka tarafından son uyarı yapıldı. 3 gün içinde mobil uygulama üzerinden müşteri olan birey kampanyadan bin liraya varan geri ödeme imkanından faydalanabiliyor. Bu kampanyaya "PARAISTE" kodu ile müşteri olanlar dahil olabiliyor. 

Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirip Referans/kampanya kodu alanına "PARAISTE" kodunu giren müşterinin üyeliğini  onay alması duruunda En az bir kere Ödeme İste talebinde bulunan ve Bireysel kredi kartı başvurusu yapıp onay alması halinde bin lira ve üzerie alışveriş yapan her birey geri ödeme alabilecek. İlk alışverişin maksimum 1.000 TL'si iade edilecek iken, geri ödemeler 25 Nisan tarihinde aktarılmaya başlayacak. 

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