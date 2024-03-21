İhale Yapı Kredi'de kaldı! 27.500 TL olan promosyonu 30.000 TL'ye çıkarttı

Özellikle de 2024 senesinde yüksek tutarlı zamları ve sosyal destekleri ile gözde belediyeler arasında yer alan Mersin belediyesi tarafından son dakika ek ödeme açıklaması geldi. Geçtiğimiz ay en düşük maaşı 25 bin liranın üzerine çıkartan belediye çalışanlarına yapılan zam sonrasında geçtiğimiz gün imzası atılan promosyon ödemesi maaşları adeta 2 katına çıkarttı. Binlerce personeli yakından ilgilendiren gelişme de personele promosyon ödemesi müjdesi verildi.





Gerek emekli promosyonları gerekse de çalışan promosyonları, bireye ek ödeme ve karşılıksız ödeme olarak cebine girdiği için büyük bir merakla araştırmak konusu olarak gündeme çıkıyor. Emekli kendisi belirlediği emekli promosyonunu kendi tercihine istediği bankadan alabilirken, çalışanlarda ise bu durum çalıştığı kurum kuruluş ya da şirket yetkililerince belirleniyor. Düzenlenen ihalelere bir çok banka dahil olurken, verilen tekliflerden en yükseği kazanan sayılıyor. Ve varılan anlaşma süresince maaş verecek olan banka, ödül mahiyetinde çalışana promosyon ödemesi yapıyor.





Belediye zamları için toplu iş sözleşmeleri açıklanmaya devam ederken, düzenlenen ihalelerle alakalı olarak da maaş promosyonu şekilleniyor. Bu promosyonlar ile alakalı açıklamalar yetkililerce kamuoyuna sunuluyor. Son olarak maaş promosyonu için ihale düzenleyen belediye Mersin Büyükşehir Belediyesi olurken, çalışana en yüksek tutar veren banka kazanan olduğu belirtilmiş bulunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer geçtiğimiz gün açıklamasını yaptığı promosyon ihalesi sonucu ile alakalı olarak 27.500 TL açıklandığı ve pazarlıklar ile bu tutarın 30 bin liraya tamamlandığını belirtmiş bulunuyor. Bu kapsamda Yapı kredi Bankası ile anlaşma yapıldığı belirtilirken banka 9500 personele 30.000 TL promosyon ödemesi yapacak