İhtiyaç kredilerinde balon patladı! 100.000 TL çekenin cebinden artık bu rakam çıkacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün (21 Mart 2024) yıllık faiz oranlarını 500 baz puan artırarak rekor seviyelere çıkardı. Yıllık politika faizlerini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükselttiği duyuruldu. Bu kararla birlikte bankalardaki faiz oranları da önemli bir artış kaydetti. Son faiz yükselmesi sonrasında 100 bin Türk Lirası ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ve 24 ay vade için aylık taksit miktarı ise merak konusu oldu.

İhtiyaç kredisi, birçok birey için önemli bir finansal adım. Hangi kredi paketinin en uygun olduğunu belirlemek ve ödeme planını doğru şekilde oluşturmak, mali durum açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu yazıda, 100 bin Türk Lirası tutarında bir ihtiyaç kredisinin detaylı bir ödeme planı sunulmakta.

21 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olan ödeme planı, 100 bin Türk Lirası tutarında kredi alındığını ve geri ödemenin 24 ayda tamamlanacağını göstermekte. Kredinin aylık faiz oranı yüzde 6,10 olarak belirlenmiş ve ek olarak yüzde 15,00 Bireysel Sigorta Maliyeti Vergisi (BSMV) uygulanmakta. Bu hesaplamalara göre, aylık maliyet oranı yüzde 7,8900 olarak hesaplanmış ve bu da aylık 9.442,41 Türk Lirası tutarında bir taksit ödemesi gerektirdiği anlamına gelmekte.

Yıllık bazda bakıldığında, maliyet oranı yüzde 148,6690 olarak belirlenmiştir. Bu durum, kredi tutarının neredeyse yarısı kadar daha fazla geri ödeme yapılacağını göstermekte. Ek masraflar arasında, kredi tahsis ücreti olarak 500 Türk Lirası ve BSMV olarak 75 Türk Lirası yer almakta.

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Bu rakamların bireyler üzerindeki etkileri oldukça önemli ve dikkat gerektiriyor. Öncelikle, aylık yüzde 7,8900'luk maliyet oranı, piyasa şartları ve mevcut enflasyon oranıyla karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor. Bu durum, kredi geri ödeme yükümlülüğünün oldukça ağır olabileceğini göstermekte. Ancak, bu oranı doğru bir şekilde değerlendirip, kredi ödeme kapasitesine uygun bir şekilde kullanmak mümkün.

Uzmanlar, kredi alırken öncelikle kredi maliyet oranlarına dikkat edilmesini öneriyorlar. Aylık ve yıllık maliyet oranlarını inceleyerek, kredinin toplam geri ödeme tutarının ne kadar olacağını hesaplamak önemli. Bu oranlar, kredinin toplam maliyetini ve aylık bütçe üzerindeki etkisini belirlemede yardımcı olur. Ayrıca, kredi tahsis ücreti gibi tek seferlik masrafların da toplam maliyeti artıracağı unutulmamalı.

Krediyi daha erken bir vadede ödemek mümkün olabilir. Ancak, bu durum bankanın ödeme koşullarına ve müşterinin mali durumuna bağlıdır. Erken ödeme, faiz oranlarının daha düşük olduğu dönemlerde daha avantajlı olabilir. Ancak, erken ödeme yapılması durumunda uygulanabilecek ceza veya indirim gibi unsurları da göz önünde bulundurmak önemli.

Son olarak, kredi çekerken kişisel mali duruma dikkat edilmesi gerekmektedir. Gelir ve gider dengesini koruyarak, aylık ödenecek taksit tutarının bütçeyi zorlamayacak bir seviyede olması önemlidir. Kredi danışmanları, gelirin yüzde 30'unun üzerinde bir kısmının kredi taksitlerine ayrılmaması gerektiğini önermekteler.