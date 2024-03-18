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İkramiye bekleyen emekli dikkat: Ramazan Bayramı ödeme tarihi değişiyor

Emekliye 2024 yılında toplamda 6 bin lira emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak. Peki emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ve kulislerde dolanan bilgiler sizlerle

Yayın Tarihi: 18.03.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 13:20
İkramiye bekleyen emekli dikkat: Ramazan Bayramı ödeme tarihi değişiyor

Emekli maaşına 2024 yılına girilmesi ile birlikte 2 kere düzenleme yapıldı. ilk yüzde 42,6 olarak açıklanan zam oranı, sonrasında gördüğü tepki ile memur maaş zam katsayısına eşitlenirken, yüzde 49.25 oranında mutabık kılındı. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira olarak açıklanırken, sırada bayrama az bir vakit kala emekli ikramiyesi ile alakalı gelişmeler takip edilmeye başlandı.

,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Kütahya mitinginde emekli bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam müjdesini vererek 3 bin liraya çıkartıldığını belirtmişti. Bu kapsamda emekli ikramiyeleri ödeme tarihleri öncesinde zamlı tutarlar ortaya çıkmış oldu. Emekli, tıpkı Cumhuriyet ikramiyesi gibi 5 bin lira senaryolarını kurarken, Erdoğan'ın açıklaması ile hayallerin adeta suya düştüğü gözlemlendi. Emekliye 2024 yılında toplamda 6 bin lira emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak. Peki emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ve kulislerde dolanan bilgiler sizlerle

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RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ile alakalı olarak geçtiğimiz günlerde tarih verildi. Verilen tarihte Ramazan Bayramı ikramiye ödemesi ortaya çıkarken, son dakika ortaya atılan iddialarda emekli ikramiye ödenme tarihinin değişeceği bilgisi sızdı.

Bu sene 10 Nisan'da idrak edilecek olan Ramazan Bayramından bir önceki hafta emekli ikramiyelerinin ödeneceği belirtildi. Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyeleri 2-5 Nisan tarihleri aralığında hesaplara aktarılacak.

İKRAMİYE TARİHİ GERİ ÇEKİLDİ

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamada "Ödeme takvimi üzerinde çalışmalarımız başladı. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına yatıracağız" denilmişti. Netleşen tarih akabinde emekli ikramiyeleri ile alakalı net bir kulis bilgisi sızdığı belirtiliyor. Seçimlerden önce emeklinin gönlünü çekmek amacını güden hükümetin, 31 Mart öncesinde ikramiye ödemeleri yapacağı konuşuluyor.

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