İkramiye tarihinde bir ilk! 10.000 TL- 15.000 TL- 20.000 TL ikramiye açıklaması yapıldı

Ramazan Bayramı ufukta görünmeye başladı. Gerek emekli gerek kimi çalışan her sene hak sahibi olduğu ikramiyelerin 2024 yılında ne kadar ödeneceği konusunda merakla beklemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimi hafta emekli ikramiyesine yüzde 50m zam yapıldığını açıklarken, bu kapsamda Ramazan Bayramı'na bir hafta kala 3 bin lira ödemelerin tamamlanacağını belirtmişti Emekli ikramiyesinin açıklanması sonrasında en dikkat çeken diğer bir kesim de çalışanlar olurken, dini bayramlarda bir çok kurum ve kuruluşta ikramiye ödemesi yapabiliyor. Özellikle de belediye ikramiyeleri bu kapsamda dikkat çekiyor. Mevcut seçimler öncesinde vaat olarak sunulan ikramiyeler konusunda yeni açıklamalar yapılmaya devam ediyor

BELEDİYE ÇALIŞANINA İKRAMİYE MÜJDESİ

Sandıklı Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Çöl tarafından yapılan son dakika açıklamada, seçim vaadi olarak yüksek tutarlı ikramiye ödemesi gündeme çıktı. Çöl tarafından yapılan açıklamada 5 bin lira Ramazan Bayramında, 5 bin lira da Kurban Bayramında verileceği açıklandı. Bütün personele verileceği açıklanan ikramiye tutarları konusunda 2025- 2026 yılı ödemelerinin de açıklandığı belirtildi.





Belediye Başkanı Çöl tarafından yapılan açıklamada 2024 yılı itibari ile geçerli olan ikramiye ödemeleri konusunda tutar açıklamaları yapılmış bulunuyor.

Belediye Başkanı Çöl'ün açıklaması şu şekilde;

''Bu yıl Ramazan Bayramında; 5.000 TL, Kurban Bayramında 5.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL

2025 yılında, Ramazan Bayramında; 7.500 TL, Kurban Bayramında 7.500 TL olmak üzere toplamda 15.000 TL

2026 yılında, Ramazan Bayramında; 10.000 TL, Kurban Bayramında 10.000 TL olmak üzere toplamda 20.000 TL

Kıymetli personellerimize hayırlı günlerde kullanmaları dileğiyle, Hayırlı olsun.”