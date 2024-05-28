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İlk maaşlara ek 26.250 TL promosyon! Yapı Kredi Bankası açıkladı

7 senedir gerek emekli gerekse de çalışanın en temel hakkı olan promosyonları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 09:08
İlk maaşlara ek 26.250 TL promosyon! Yapı Kredi Bankası açıkladı

7 senedir gerek emekli gerekse de çalışanın en temel hakkı olan promosyonları ile alakalı gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli promosyonları konusunda Ocak ayında maaşlara yapılan zam akabinde yeni düzenleme ve maaş aralığı belirleme çalışmaları ile alakalı gelişmeler yakından takip edilirken, yerel seçim öncesinde Erdoğan tarafından verilen müjde de kamu bankalarının maaş aralığına göre promosyon güncellemesine gideceği belirtilmişti. Hal bu iken özel bankalar da devreye girerek 18 bin liraya varan promosyon açıklaması yapılmıştı. Emeklinin yanı sıra kurum ve kuruluşları da yakından ilgilendiren promosyon ihaleleri devam ediyor. Özellikle de belediye promosyonları çalışan kesim tarafından merakla araştırılıyor. Maaş alınan banka ile sözleşmesi dolan kurum ve kuruluşlar, bankalar ile ihale düzenliyor ve en çok ödeme veren banka da maaş bankası olma hakkını kazanıyor.

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ÇALIŞAN PROMOSYONLARI

Çalışan promosyonları arasında diğer sektörlere öncülük edebileceği gerekçesi ile belediye promosyonları oldukça dikkat çekiyor. Gün gün bankalar ile belediye yetkilileri arasında düzenlenen ihaleler sonucunda varılan mutabakatlar kamuoyuna sunuluyor. Son olarak geçtiğimiz gün kamuoyuna sunulan promosyon anlaşması Batman Belediyesi ve Yapı Kredi arasında düzenlenmiş bulunuyor. Söz konusu ihalede imzaların atıldığı tutar ise 26.250 TL olarak açıklanmış bulunuyor.

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BATMAN BELEDİYESİ PROMOSYON ANLAŞMASI

Batman Belediyesi'nin Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen maaş ve terfi ihalelerini en yüksek ödeme tutarı sunarak kazanan banka Yapı Kredi Bankası Batman Şubesi oldu. Yapı Kredi Bankası, Batman Şehir Personel A.Ş.'de çalışan 2075 çalışanın 3 yıl süreli olarak maaş alması amacıyla yapılan ihaleler ile 26 bin 250 lira ile en yüksek tekliflerle kazanç elde edileceği belirtildi. Düzenlenen ihale sonrasında imzalanan 2024-2027 dönemi yeni maaş sözleşmesi kapsamında banka, ilk maaş ödemesinin yanında bir defaya mahsus 26 bin 250 lira promosyon ücreti ödeyecek.

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