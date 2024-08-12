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İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Belediyeler sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket etmeye devam ederken çalışmalarına hız kesmeden devam ederek Özellikle de eğitime yönelik desteklerini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 17:46
İlk-Orta Lise öğrencilerine belediye desteği! 9 ay 600 TL ödenecek

Hayat koşulları vatandaşın alım gücünü düşürmeye devam ediyor. Özellikle de büyükşehirlerde yaşayanların zorlaşan hayatına sağlanan bir çok destek gün gün açıklanmaya devam ediyor. Belli bir tutarın altında maaş alan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hanelere yönelik bağlı bulunulan belediyelerden çeşitli destekler sağlanıyor. Dar gelirli hanede yaşayan ve öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilere yönelik olarak da yeni destekler ile alakalaı açıklamalar yapılmaya devam ediyor.

TL

ÖĞRENCİLERE BELEDİYE DESTEKLERİ

Belediyeler sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket etmeye devam ederken çalışmalarına hız kesmeden devam ederek Özellikle de eğitime yönelik desteklerini sürdürüyor. Son olarak destek açıklaması yapılan belediye Merkezefendi Belediyesi olarak gündeme çıkarken belediyenin meclis Ağustos ayı toplantısında ortaokul lise ve denge okullarda eğitim gören öğrencilere eğitim desteği sağlanacağı açıklandı.

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MERKEZEFENDİ ÖĞRENCİ DESTEĞİ

 2024-2025 yılı eğitim öğretim senesinde binlerce öğrenciye aylık 600 TL destek ödemesi yapılacağı belirtilirken meslek liselerine yönelim konusunda da birçok imkanın sağlanacağı açıklanmış bulunuyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Merkezefendi Belediyesi meclis toplantısında Müjdeli Haber Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından verildi. Doğan tarafından yapılan açıklamada oy birliği ile alınan karar ile 4.000 öğrenciye ayda 600 lira destek ödemesi yapılacağı ifade edildi. Merkez Efendi ilçesinde eğitim gören öğrencilere yönelik sağlanacak bu destekte, Dar gelirli hane şartı aranacak iken ebeveyne dönem boyunca katkı sağlayacağı ifade edildi.

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