İlkokul- Lisede okuyan çocuğu olan hanelere müjde! 10.660 TL Mart ayında ödeniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli hanelere sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Yaşlılara, engellilere, kadınlara ve çocuklara sağlanan bir çok destek bulunuyor. Uzun bir süredir SED yardımı olarak bilinen ve çocuğunu kurumlara teslim edecek derecede fakir hanelere sağlana SED Desteği Mart ayı ödemeleri hesaplara aktarıldı. Ocak ayında memur maaş kat sayısınca zamlana SED desteği hanede okuyan 2 çocuğu kadar sağlanıyor. Çocuğun eğitim gördüğü kademeye göre değişkenlik gösteren SED Desteği, Anasıfından- üniversiteye kadar devam ediyor. Her ay hak sahibi bireyin hesaplarına aktarılacağı tarih merakla takip edilen SED desteği ile alakalı olarak Mart ayı ödemeleri ile alakalı Aİle ve SOsyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hesaplara aktarıldığı bilgisini sundu.





Aile Bakanlığı tarafından sağlanan destekler genel olarak her ayın ikinci yarısı itibari ile hesaplara aktarılırken, SED Desteği ödemeleri de hak sahibi bireyin hesabına aktarıldı. Çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve çocuğun ailesinin yanında kalmasını sağlamak amacıyla ödenen SED desteği ortalama tutarı 5330 TL olarak ödeniyor.





Ocak ayında memur maaşlarına yapılan zam oranınca SED yardımı da zamlanmıştı. Mart ayında da zamlanan tutarlar üzerinde ödemeler verildi. Sene boyunca devam edecek olan SED desteği ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından sosyal medya aracılığı ile duyuruluyor. Ocak ayında yaklaşık %50'ye varan zam oranı ile birlikte ortalama 5330 TL'ye yükselen SED desteği ödemeleri Şubat ve Mart ayında zamlı tutarları ile hesaplara aktarıldı.

Peki SED desteği ödemeleri tekrardan ne zaman zamlanacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli destekler arasında yer alan SED ödemeleri diğer maaş olarak ödenen yardımlar gibi 6 ayda bir memur maaş zammına göre arttırılmaktadır. 2024 yılında Haziran ayında belirlenecek olan enflayon rakamlarına göre memur maaşlarına yapılacak olan zam oranında SED desteği de Temmuz ayında zamlanacaktır.

SED DESTEĞİ TUTARLARI

Okul öncesi için ödeme 3 bin 614 liraya,

ilköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 lira,

Ortaöğretimde okuyan çocuk için 5 bin 782 lira

Yükseköğrenimde okuyan çocuk için 6 bin 505 lira ÖDEME YAPILIYOR. Ödemeler hanede bulunan 2 çocuğa kadar ödeniyor.