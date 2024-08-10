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İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Tüm bu gelişmeleri akabinde asgari ücretli zam için mecburen Ocak ayına gözünü çevrimiş bekliyor. Senede bir kere yapılacak olan zam oranının maaşları ne kadar yükselteceği konusu araştırılıyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada 31 Aralık 2024'e kadar asgari ücret 17 bin 2 lira olarak kalacak.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 14:32
İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Asgari ücrete zam şaibesi devam ediyor. En son 2024 yılı Ocak ayında yapılan yüzde 49,11'lik zam ile 17.002 TL'ye yükselen asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Enflasyon karşısında reek değeri düşen asgari ücret ile alakal ara zam talepleri devam ederken, ibre Eylül ayını gösteriyor. Uzmanlar tarafından ortaya atılan iddialarda Eylül ayında zam yapılacağı tahminleri sunulurken hükümetin böyle bir çalışması olmadığı da kulis bilgisi olarak ortaya çıkmış bulunuyor. 

Tüm bu gelişmeleri akabinde asgari ücretli zam için mecburen Ocak ayına gözünü çevrimiş bekliyor. Senede bir kere yapılacak olan zam oranının maaşları ne kadar yükselteceği konusu araştırılıyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada 31 Aralık 2024'e kadar asgari ücret 17 bin 2 lira olarak kalacak. 

ENFLASYONU ARTTIRMASIN DİYE ZAM YAPILMADI

Asgari ücrete zam yapılması bir çok kalmede etkisini göstereceği ve enflasyonun artışına mahal verdiği gerekçesi ile zam yapılmadığı konuşulurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada asgari ücrete ek bir zammın ihtiyaç olmadığını söyledi.

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YIL SONU ENFLASYON ŞEKİLLENİYOR

TCMB ay ay sunduğu raporlarla enflasyonun gidişatını ortaya çıkartıyor. Enflasyon ile alakalı olarak ytıl sonu beklentisini de sunan TCMB, sene sonu yüzde 38 ve gelecek sene sonu yüzde 14 rakamlarını belirtiyor.

2025 ASGARİ ÜCRET ŞEKİLLENİYOR

Bu hesaplamalar kapsamında asgari ücret Ocak 2024 zammı da yavaş yavaş şekilleniyor. Yapılan açıklamalara istinaden asgari ücrete en fazla yüzde 40 civarında bir zam yapılacağı tahmin edilirken, bu  da şuan ki şartlarda 6 bin 800 lira zamma tekabül ediyor. Bu kapsamda hesaplamalarda Ocak 2025'te asgari ücretin 23 bin 800 lira civarına ulaşabileceği tahminleri sunuluyor. 

2025 yılına girerken, asgari ücretteki olası artış ve bunun ekonomik olarak ülkeye nasıl yansıyacağı konusunda asgari ücret belirleme kurulunun ivedilikle çalışmalara devam edeceği tahmin ediliyor.  Enflasyonun seyrine bağlı olarak yapılacak zamlar, ülkenin ekonomik durumunu belirlemede kritik bir rol oynayacak iken hem çalışan hem de işveren iki tarafından hoşuna gidecek zam oranı açıklamasında mutabık kalınmasını bekliyor. 

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