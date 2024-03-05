ING Bank emekli için çıtayı yükseltti! 16 bin lira anında hesaba geçiyor

Emekli maaşlarına yapılan zam ve en düşük emekli maaşının 10 bin lira olmasını sağlayan yasa onaylanması akabinde Mart ayı maaşları bekleniyor. Hayat koşullarının zorlaşmaya devam ettiği şu günlerde sadece emekli maaşı ile geçinen emekli, ek fırsatları değerlendirmek adına fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Maaşların artması sonrasında promosyon aralığı değişen emekli, zamlı ödemeleri araştırmaya koyulmuş bulunuyor. Bu kapsamda bankalar da emekliye sunduğu promsoyon tutarlarını, yeni müşteri kapmak adına güncellemeye devam ediyor.

2027 senesinden beri emekli her 3 senede bir bankalardan emekli promosyonu ödemesi alabiliyor. 3 sene dolmadan da bankaya kalan tutarı ödeyerek, değişiklik yapma hakkı doğarken, bu kapsamda yeni yıl zamları sonrasında artış gösteren bankaya geçmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bankalar da ay ay güncelledikleri promosyonlar konusunda açıklamayı kamuoyuna sunuyor.





ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU

ING Bank'ta uzun zamandır yüksek tutarlı emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Promosyona ek olarak sunduğu kampanyalar da merak ediliyor. Mart ayı güncellemesi sunan banka, 15 bin lira varan ödemeyi emeklinin hesabına şipşak geçiriyor.

Mart ayında da emekli promosyonu araştırmaları hız kazanmaya devam ediyor. ING Bank mart ayı promosyon tutarı ile zirveye yerleşecek gibi dururken 3 yıl maaş alma sözü veren emekliye 10.000 TL'ye kadar ödeme veriyor. Öte yandan otomatik fatura talimatına ek olarak 5.000 liraya varan nakit promosyon kampanyasını açıklayan banka toplamda 15.000 TL ödeme yapıyor. 1 aylık toplam gelire göre şekillenen emekli promosyonu tutarları şu şekilde açıklanmış bulunuyor





1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL

10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

PROMOSYONA EK KAMPANYALAR

Emekliye sunulan fırsatlar arasında 5.000 TL otomatik ödeme talimatı kampanyası da dikkat çekiyor. 31 Mart'a kadar geçerli olan kampanyada her otomatik fatura talimatına 1000 TL ödeme yapan banka 5.000 TL'ye kadar ek promosyon ödemesi sağlıyor. Emekli maaş müşterilerine bu fırsatlara istinaden birçok avantaj sunan ING Bank, dijital para gönderme işlemlerine masraf ödenmeyeceğini açıklarken 3,59'dan başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi fırsatını da belirtiyor. Öte yandan kredi kartı başvurusu yapan emekliye Bir yıl boyunca kart ücreti ödememesi taahhütünü veren banka ₺20.000 faizsiz taksitli nakit avans ya da 1000 TL bonusu fırsatı sunuyor.

Bu kapsamda emekli promosyonu, otomatik fatura talimatı ve bonus kampanyasına dahil olan emekli toplamda 16 bin lira promosyon ödemesi alıyor