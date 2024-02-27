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İşçilere İstanbul'dan müjde ulaştı! Mart maaşları artı yüzde 76 zamlı ödenecek

Asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarından sonra sektör zamları ile birlikte belediye zamları da merakla takip edilmekte iken gün gün yeni zam açıklamaları yapılmaya devam ediyor

Yayın Tarihi: 27.02.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 08:28
İşçilere İstanbul'dan müjde ulaştı! Mart maaşları artı yüzde 76 zamlı ödenecek

2024 yılı zamlarla geçmeye devam ediyor. Şubat ayının son günlerine girdiğimiz şu günlerde zam açıklamaları devam ediyor. Ocak ayından uygulanan Yeniden Değerleme Zamları akabinde ürün ve hizmetlere yapılan zamlardan sonra enflasyon zamları da etkisini göstermeye devam ederken, bu kapsamda maaş zamları konusunda da beklentiler artmaya başladı. Asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarından sonra sektör zamları ile birlikte belediye zamları da merakla takip edilmekte. Asgari ücret zammının en düşük zam oranı olarak açıklanması sonrasında artı refah payı uygulaması yurt genelinde devam ediyor. Bu kapsamda belediyeler de çalışanları için en yüksek oranda bütçelerinin el verdiğince zam uygulaması devreye sokuyor. Belediye zamları sendikalar ile belediye yetkilileri arasında süre geliyor. Belediye çalışanına kulak kaldırtan açıklamalar gün gün kamuoyu bilgisine sunulmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediyelerin işçi maaşlarına istinaden sosyal haklara da düzenleme getirilme çalışmaları da devam ediyor.

TL

BELEDİYE MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMALARI

2024 yılında belediye zamlarında kallavi bir artış gözlemleniyor. Artan enflasyon rakamları karşısında personelin maaşlarının ezilmemesi adına bu uygulama devreye girerken, öte yandan seçimlerde de koltuk kaybetmemek adına personel ve çevresinin oylarının alınması planlanıyor. Büyükşehirler haricinde bağlı bulunulan belediye zamları için toplu iş görüşmeleri süregeliyor. Son olarak açıklaması yapılan zam haberi İstanbul'dan duyuruldu. Küçükçekmece Belediyesi yetkilileri çalışanın zam oranını belirlemek adına DİSK Genel- İş Sendikası ile bir araya gelip Toplu iş görüşmesi düzenledi. Düzenlenen görüşme sonucunda çalışanı mutlu edecek gelişmeler yaşandı.

TL

YENİ ZAM HABERİ İSTANBUL'DAN DUYURULDU

Küçükçekmece Belediyesi'nden maaşlara yüzde 76 zam yapıldığı açıklanırken, sosyal desteklere de zam yapıldığı müjdesi verildi. Belediye resmi internet sayfasından kamuoyuna zam açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada belediyenin imkanları çerçevesinde günümüz şartlarına en uygun olan oranın belirlendiği belirtildi. Zam ile birlikte sosyal desteklere de zam yapıldığı müjdesi verildi. Belediye işçilerine verilen 25 günlük tediye, yeni sözleşmeyle 45 güne çıkarılırken, tüm ödenen sosyal desteklere de yüzde 76 oranında zam yapıldı. Öte yandan her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında zam yapılmasına da karar verildi.

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İşçilere İstanbul'dan müjde ulaştı! Mart maaşları artı yüzde 76 zamlı ödenecek

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