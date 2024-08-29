İslam Memiş tarih verip uyardı Altını olanlar pusuya yattı bu tarihi bekliyor: Rekorlarla geliyor

Son dönemde altın piyasalarında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların ve uzmanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle ons altındaki yükseliş, piyasaları şaşırtırken, uzmanların yeni hedefleri gündemdeki yerini koruyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in programına konuk olan ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in açıklamaları, altın yatırımcıları için önemli ipuçları sunuyor. İşte altın fiyatlarına dair son gelişmeler ve uzmanların görüşleri...

ALTINDA YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ

Geçtiğimiz hafta ons altındaki hızlı yükseliş, piyasaları hareketlendirdi. Ons altın, 2.475 dolardan toparlanarak 2.510 dolara kadar çıktı. Bu yükseliş, gram altını da etkileyerek yatırımcıların yüzünü güldürdü. ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, altın piyasasındaki görünümün pozitif olduğunu ve yükselişin devam edebileceğini belirtti. Özellikle ons altında 3.000 dolara doğru bir yükseliş beklentisi olduğunu ifade eden İçer, yıl sonu için bu seviyenin mümkün olabileceğini öngördü.

ONS ALTINDA YENİ HEDEF: 3 BİN DOLAR

Selçuk Geçer'in canlı yayınına katılan Gökalp İçer, ons altının yıl sonunda 3.000 dolara yaklaşabileceğini belirtti. Bu tahmin, altın yatırımcıları için yeni bir beklenti oluşturdu. İçer’in öngörüsü, piyasalarda dikkatle takip edilirken, yatırımcılar için yılın geri kalanında kritik bir yol haritası çiziliyor.

ABD EKONOMİSİ VE FED KARARLARI ALTININ SEYRİNİ BELİRLEYECEK

Altın fiyatlarının geleceği konusunda ABD ekonomisinin ve özellikle FED kararlarının belirleyici olacağı vurgulanıyor. FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve merkez bankası alımları, altın piyasalarının geleceği üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Eylül ayında açıklanacak olan PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) verileri ve GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) rakamları, altın fiyatları için kritik bir rol oynayacak.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE! PİYASADA SON DURUM

Kapalıçarşı’da gram altın 2.800 lira seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Çeyrek altın 4.593 lira, Cumhuriyet altını ise 18.297 liradan satılıyor. Analistler, altın fiyatlarında eylül ayında talebin azaldığını ancak yılın son çeyreğinde altına olan talebin yeniden artabileceğini öngörüyor. Uzmanlara göre, özellikle yıl sonuna doğru altın piyasasında yeni bir yükseliş trendi başlayabilir.

UZUN VADEDE ALTIN BEKLENTİLERİ

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yıl sonu için gram altın fiyatının 3.000 ila 3.500 lira arasında olabileceğini tahmin ediyor. Memiş, ons altının seyrinin gram altını da doğrudan etkileyeceğini ve yatırımcıların yıl sonuna kadar dikkatli olmaları gerektiğini ifade ediyor. Özellikle uzun vadede altın piyasalarındaki belirsizliklerin ve küresel ekonomik koşulların etkili olacağına dikkat çeken Memiş, yatırımcıların piyasalara karşı temkinli olmalarını öneriyor.

ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN KRİTİK DÖNEM: YILIN SON ÇEYREĞİ

Altın fiyatlarının geleceğine yönelik beklentiler, yılın son çeyreğinde netleşecek. Uzmanlar, yatırımcıları bu süreçte dikkatli olmaya ve piyasaları yakından takip etmeye çağırıyor. Özellikle ABD ekonomisindeki gelişmeler, FED’in faiz kararları ve küresel ekonomik göstergeler altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynayacak.

ALTIN PİYASALARINDAKİ DİĞER GELİŞMELER

Altın fiyatlarının yükselişi, yalnızca ons altını değil, aynı zamanda gram altını da etkilemeye devam ediyor. Kapalıçarşı’daki altın fiyatlarında son durum şöyle:

Gram altın: 2.800 TL

Çeyrek altın: 4.593 TL

Cumhuriyet altını: 18.297 TL

Uzmanlar, yılın son çeyreğinde altın fiyatlarının yeni bir yükseliş trendi içerisine girebileceğini belirtiyor. Özellikle küresel ekonomideki belirsizlikler ve enflasyon endişeleri altın talebini artırabilir.

Altın piyasalarındaki hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken, uzmanların tahminleri de büyük önem taşıyor. Ons altının yıl sonuna kadar 3.000 dolara ulaşabileceği beklentisi, piyasaların yönünü belirleyecek. ABD ekonomisindeki gelişmeler, FED’in politikaları ve diğer küresel faktörler, altın fiyatlarının seyrini etkileyecek kritik unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcılar, yılın geri kalanında piyasalardaki gelişmeleri dikkatle izlemelidir.