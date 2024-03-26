İslam Memiş'ten altın fiyatlarında pik uyarısı! O tarihi bekleyen altın zengini olacak

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik son hızıyla devam ederken İslam Memiş önemli açıklamalar yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ ALTIN PİYASASI AÇIKLAMALARI

Altın piyasasında yaşanan yükseliş devam ederken yatırımcılar da uzman isimlerin açıklamalarını yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasa ile ilgili yorumlarını paylaştı. Memiş açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Borsada satışlar var. Tepki alımları elbet gelir ama ben düşüşlerin bittiğini düşünmüyorum. Yatırımcıları 1 aydır endeks tarafında uyarıyorum. Teknik olarak 8 bin 400 puan bekleniyor, sonra 10 bin, 15 bin puan bekleyeceğim. Borsa yatırımcısı sonra hesap yapar. Altın kadar, dolar kadar, Bitcoin kadar kazandım mı? İllaki ben kazandım olayı yok. TL karşısında bütün yatırım araçları kazanıyor. TL karşısında değer kazanmayan bir araç olamaz.





Sepet yapmak, varlıkları çeşitlendirmek gerekiyor. Acemi yatırımcı tek hisse senedi üstünden gider. Yatırım yaptığı şirketlerin işini bile bilmiyor. Borsa kimseye zarar ettirmiyor. Sen trenin neresine bindin, sorunun cevabını veremedikten sonra borsa uzun vadede kimseye kazandırmaz. Sakin olacaksın, sene sonunu bekleyeceksin. Gram altın fiyatı ilk olarak 3 bin TL seviyesine ulaşacak ve sonra 4 bin TL seviyelerine kadar yükselecek. Ama 3 bin 500 TL ve 4 bin TL ifadelerini sık sık kullanmak istemiyorum. Bu durumda toplum endişe ve paniğe girebiliyor ve ekonomi yönetiminin zoruna gidiyor. Ekonomi yönetimi diyor ki niye altına dövize yatırım yapıyorsun. Gerçek bu, rakamsal değer bu. Geçtiğimiz sene 18 TL olan dolar kuru 28 TL oldu, güncel olarak 33 TL. Serbest piyasada bu sene için 40 TL seviyelerini bekliyoruz. Dolar yükselişiyle birlikte gram altın değer kazanıyor. Asıl mesele gram altın.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.