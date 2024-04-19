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İşte Torba Yasa ile meclise geliyor! Memur ve emekliye 4500 TL zam onayı an meselesi

Son yıllarda kamu çalışanlarının yakından takip ettiği ve kendilerini en çok ilgilendiren konulardan biri olan 3600 ek gösterge ile alakalı gelişmeler milyonlarca birey tarafından yakından takip ediliyor.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 15:04
İşte Torba Yasa ile meclise geliyor! Memur ve emekliye 4500 TL zam onayı an meselesi

Son yıllarda kamu çalışanlarının yakından takip ettiği ve kendilerini en çok ilgilendiren konulardan biri olan 3600 ek gösterge ile alakalı gelişmeler milyonlarca birey tarafından yakından takip ediliyor. Sıra olarak ilk etapta öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşireleri kapsayan bu düzenleme en son geçtiğimiz sene Ocak ayında yürürlüğe girmişti. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 ek göstergede 5,5 milyona yakın kamu personeli ek göstergesini yükseltme hedefine ulaşmıştı. 2024 yılına girilmesi ile birlikte birinci dereceye yükselen memurların 3600 ek göstergeden ne zaman faydalanacağı konusu merak edilmeye başladı. Konu ile alakalı henüz net bir tarih olmasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirileceği belirtildi.

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EMEKLİ MAAŞLARINDA 4500 TL ARTIŞ

3.600 ek göstergeye geçiş yapan memurun maaşını ne kadar artacağı da merak konusu. Ek göstergenin yükselmesi memur maaşlarında artış yaşanmasına fayda sağlayacağı gibi emekli maaş ve emekli ikramiyeleri konusunda da önemli bir yükselişe imza attıracak. Torba yasanın tüm maddelerinin meclise sunulması ile birlikte 3600 ek göstergenin de bu yasa maddeleri arasında yer alıp almayacağı netleşecek. Torba yasada yer alan 90.000 taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilikte, Bağ-kurlulara erken emeklilik gibi konular içinde görüşmeler başlayacak.

3600 ek gösterge düzenlemesi kamu çalışanları için büyük bir kazanım olarak biliniyor. 3600 ek göstergeye yükselen memur, maaş ve sosyal haklarında önemli bir iyileştirmeye sahip olacak iken emekli olduklarında maaşlarında da yaklaşık olarak 4500 TL'lik bir zam geçişi olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan emekli olmayı hak eden memurlar için de emekli ikramiyesi tutarlarında artış sağlayacağı ve bu artışın ne kadar olacağı konusunda hesaplar devam ediyor.

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3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK

Sosyal medyada ortaya atılan iddialarda düzenlemenin tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi talepleri iletildi. Çalışanlar arasındaki adaleti sağlayacak olan bu talebin, kamu çalışanlarının da motivasyonunu arttıracağı belirtildi. 3600 ek gösterge kamu çalışanlarının yaşam kalitesini doğrudan etkileyeceği de biliniyor. Gerek memuriyet hayatında gerekse de emekli olması akabinde artı olarak maaş almasını sağlayacak olan 3600 ek göstergenin kısa süre içerisinde meclise sunulup onay alacağı tahmin ediliyor

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İşte Torba Yasa ile meclise geliyor! Memur ve emekliye 4500 TL zam onayı an meselesi

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