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İster 2 bin lira ister Ramazan kolisi: Bedavaya hak sahibine dağıtılacak

Ramazan ayı bereket ayı olarak bilinirken, 2024 yılı zamları vatandaşın ceplerini yok etmeye devam ediyor. Bu kapsamda hükümete ek olarak belediyeler de Ramazan ayı bereketini sağlamak adına bir çok destek açıklamalarını yapıyor.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:34
İster 2 bin lira ister Ramazan kolisi: Bedavaya hak sahibine dağıtılacak

Ramazan ayı bereket ayı olarak bilinirken, 2024 yılı zamları vatandaşın ceplerini yok etmeye devam ediyor. Bu kapsamda hükümete ek olarak belediyeler de Ramazan ayı bereketini sağlamak adına bir çok destek açıklamalarını yapıyor. Sağlanan destekler nakit yardımı olabileceği gibi, koli gıda destekleri de dağıtılmaya başlamış bulunuyor. Vakıflar, çalışılan sektör destekleri, VGM, devlet tarafından sağlanan koli desteklerinin yanı sıra belediye destekleri de Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde merakla araştırılıyor. Bu destekler arasında en dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleri olarak gündeme çıkarken, geçtiğimiz gün İBB yetkilileri tarafından Ramazan ayı programı açıklanmış bulunuyor. Ramazan ayında sağlanacak olan gıda ve nakit desteklerine istinaden uygulamalar konusunda da vatandaşa bir çok imkan sağlanacak.

İBB RAMAZAN DESTEĞİ

Ramazan ayı boyunca İBB tarafından yapılan planlamada iftar sofralarının kurulacağı ve artı ulaşım seferlerinin düzenleneceği gelişmelerinin yanı sıra İstanbullulara Gıda ve maddi destek imkanlarının da arttırılarak devam edeceği açıklanmış bulunuyor. Ramazan ayında iftar ve sahur sofraları boş kalmasın diye 200.000 kişiden fazla haneye gıda kolisi ve alışveriş kartı verilecek. Belirlenen 100.000 haneye 2000 TL'lik Market Alışveriş kartı desteği yapılacak iken öte yandan 100.000 haneye sağlanacak olan gıda kolisi yardımından temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaş faydalanacak. Toplamda 200 bin haneyi kapsayacak olan bu desteklerden faydalanmak isteyen vatandaş İstanbul Belediyesi Sosyal Yardım hizmetleri binasına giderek başvurusunu yapabileceği gibi sosyal yardım.İBB.gov.tr adresinden de başvurusunu tamamlayabilecek

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Sağlanan bu desteklerin yanı sıra ay boyunca iftar sofraları il geneline yayılacak. 9 ilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar sofralara kurulacak. Üsküdar ve Eminönü meydanında iftar çadırlarının kurulacağı açıklanırken toplamda 5000 kişiye iftar ikramı sağlanacak. Ramazan ayı boyunca gün gün kumanya dağıtımı yapılacağı belirtilen belediyede Metro seferlerinin gece 01.00'e kadar devam edeceği de açıklanmış bulunuyor.

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