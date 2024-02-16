İster kadın ister erkek, herkese ödenecek! 15.000 TL ihtiyacı olana verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 seçimleri öncesinde verilen seçim vaadi uygulaması tamamlandı. 15 Şubat itibari ile deprem bölgesinde yaşayan evlenecek çiftler için başvurular açıldı. Belirli şartları sağlayan evlenecek çiftlere faizsiz 150.000 TL'ye varan kredi imkanı 2 yıl geri ödemesiz olarak sunuluyor. Belediyeler de ihtiyaç sahiplerine yönelik bir çok destek ödemesi sağlıyor. Sağlanan bu destekler ise geri ödemesiz hibe olarak veriliyor.

BELEDİYE DESTEKLERİ ARTIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz sene Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklama da evlenecek çiftlere 7500 TL destek ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Açıklama sonrasında onbinlerce çift bu destekten faydalanmıştı.





Seçimlere sayılı bir vakit kala İstanbul Belediye Başkanı Ekren İmamoğlu evlilik desteği ile alakalı açıklamada bulundu. İmamoğlu kredi değil hibe olarak sağladığı desteklerin arttırıldığı müjdesini verierken, bu desteklerden birinin de evlilik desteği olduğu açıklandı. Geçtiğimiz seneye oranla bu sene 2 katı olarak ödenecek olan evlilik desteği müjdesini verdi.

EVLİLİK DESTEĞİ ARTTIRILDI

Evlenecek çiftlere sağlanacak ve hibe olarak verilecek olan evlilik desteği tutarını arttırdıklarını açıklayan İmamoğlu, ekonominin gün gün kötüleştiği şu günlerde ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara sunulan desteklerin arttırıldığı belirtilirken yeni evlenen çiftlere sağlanan desteğin de 7000 liradan 15 bin liraya çıkartıldığını açıkladı.