İşverene 23.502 TL- kadın işçiye 3.000 TL destek! Cepleri dolduracak başvurular 34 ilde başladı

Hükümet tarafından kadınlara sağlanan desteğin ardı arkası kesilmiyor. Kadınlara bir çok destek ödemesi yapılırken, istihdamın arttırılması adına da programlar açıklanmaya devam ediyor. Devlet İŞKUR ile ortaklaşa başlattığı program kapsamında işverene ve kadına ayrı destek vereceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada işverene 3 aylık kadın işçinin maaş ödemesi bedava sağlanacakken, 66 aylığa kadar çocuğu olan anneye de 3 bin lira destek sağlanacak.

Hükümet tarafından İŞKUR işbirliği ile başlatılan projede kadın istihdamının arttırılması adına işverene destek verileceği açıklandı. Başlatılan projede işverenin belli şartları taşıyan kadın işçi alması durumunda aylık 23.502 lira destek verilecek. İşe alınması sağlanan kadın 18-35 yaş aralığında olması şartı gerekli iken İŞKUR üyeliğinin de aktif olması gerekmektedir. Kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık projesinde, işverene SGK'ya ödenen prim ödemeleri kadar ve gelir vergisinin tamamı kadar destek sağlanacak. Asgari ücretli bir kadın işçi çalıştırılması durumunda işverene 23.502 lira destek ödenecek.





Ülkemizde kadın istihdamını arttırmak ve işverenlere teşvik sağlamak amacıyla İŞKUR ile ortaklaşa yeni bir destek programı başlatıldı. Kadın işçi çalıştıran işverenlere sağlanacak olan maddi destek sayesinde işverenlerin işletmelerinin büyütülmesi hedeflenirken, kadın istihdamının arttırılmasına da olanak sağlanıyor.

Kadın işçi çalıştıran işvereni hedefleyen programda belirli Şartları yerine getiren işveren ve kadın işçiler faydalanabilmektedir. Ortalama olarak destek tutarı 25.000 TL olan yeni istihdam projesinde yeni istihdam alanlarının yaratılması ve işverenlerin işletmelerini geliştirmesi hedeflenmektedir. Öte yandan kadın erkek eşitsizliğinin ortadan kaldırılması da ön planda yer almaktadır.

Düzenlenen programda işveren 3 ay boyunca ek bir ilave masraf ödemeden kadın işçi çalıştırmış olacak. Bu sayede işveren, hiçbir maliyet ödemeden kadın istihdamına destek sağlamış olacak.

İŞVERENLER İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işveren en az 2 sigortalı çalışan bulundurması şartına ve İŞKUR'da kayıtlı olması şartına ek olarak, destek alınan sürenin 2 katı kadar destek verdiği kadının istihdam edilmesini sağlaması gerekmektedir. Öte yandan SGK prim ve vergi borcunun da bulunmaması gerekmektedir.





DESTEKTEN YARARLANACAK KADINLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Sadece Türk vatandaşlarının faydalanabileceği programda İŞKUR'a kayıtlı olma şartı bulunmaktadır. 18-35 yaş arasındaki kadınların faydalandığı bu destekte işveren ve işçi arasında 2. dereceye kadar hısım olmaması şartı da mevcuttur. İşverene sağlanan bu destek için kadınların ayda en az 20 gün sgk'sının ödenmesi gerekmekte iken bu gün sayısının belirtilmemesi halinde destek verilememektedir

Destekten yararlanılan sürenin 2 katı kadar süre boyunca kadının istihdam edilmesi şartı bulunurken bu şartın sağlanmaması durumunda ödenen destek faizi ile geri alınacak.

KADIN İSTİHDAM PROGRAMI HANGİ ŞEHİRLERDE

23 şehir ve depremzede illerde geçerli olacak olan program için başvurular devam ediyor. Destek sağlanacak iller; depremzede iller , Adıyaman, Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Denizli, Kilis, Konya, Kocaeli, Kayseri, Manisa, Mersin, Mardin, Samsun ve Tekirdağ olarak açıklanmış bulunmaktadır