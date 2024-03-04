Bist 100
9.008,85 0%
DOLAR
31,53 0,52%
EURO
34,23 0,52%
ALTIN
2.100,71 0,49%

İşverene 23.502 TL- kadın işçiye 3.000 TL destek! Cepleri dolduracak başvurular 34 ilde başladı

Yapılan açıklamada işverene 3 aylık kadın işçinin maaş ödemesi bedava sağlanacakken, 66 aylığa kadar çocuğu olan anneye de 3 bin lira destek sağlanacak.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 14:42
İşverene 23.502 TL- kadın işçiye 3.000 TL destek! Cepleri dolduracak başvurular 34 ilde başladı

Hükümet tarafından kadınlara sağlanan desteğin ardı arkası kesilmiyor. Kadınlara bir çok destek ödemesi yapılırken, istihdamın arttırılması adına da programlar açıklanmaya devam ediyor. Devlet İŞKUR ile ortaklaşa başlattığı program kapsamında işverene ve kadına ayrı destek vereceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada işverene 3 aylık kadın işçinin maaş ödemesi bedava sağlanacakken, 66 aylığa kadar çocuğu olan anneye de 3 bin lira destek sağlanacak.

Hükümet tarafından İŞKUR işbirliği ile başlatılan projede kadın istihdamının arttırılması adına işverene destek verileceği açıklandı. Başlatılan projede işverenin belli şartları taşıyan kadın işçi alması durumunda aylık 23.502 lira destek verilecek. İşe alınması sağlanan kadın 18-35 yaş aralığında olması şartı gerekli iken İŞKUR üyeliğinin de aktif olması gerekmektedir. Kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık projesinde, işverene SGK'ya ödenen prim ödemeleri kadar ve gelir vergisinin tamamı kadar destek sağlanacak. Asgari ücretli bir kadın işçi çalıştırılması durumunda işverene 23.502 lira destek ödenecek.

tl

Ülkemizde kadın istihdamını arttırmak ve işverenlere teşvik sağlamak amacıyla İŞKUR ile ortaklaşa yeni bir destek programı başlatıldı. Kadın işçi çalıştıran işverenlere sağlanacak olan maddi destek sayesinde işverenlerin işletmelerinin büyütülmesi hedeflenirken, kadın istihdamının arttırılmasına da olanak sağlanıyor.

Kadın işçi çalıştıran işvereni hedefleyen programda belirli Şartları yerine getiren işveren ve kadın işçiler faydalanabilmektedir. Ortalama olarak destek tutarı 25.000 TL olan yeni istihdam projesinde yeni istihdam alanlarının yaratılması ve işverenlerin işletmelerini geliştirmesi hedeflenmektedir. Öte yandan kadın erkek eşitsizliğinin ortadan kaldırılması da ön planda yer almaktadır.

Düzenlenen programda işveren 3 ay boyunca ek bir ilave masraf ödemeden kadın işçi çalıştırmış olacak. Bu sayede işveren, hiçbir maliyet ödemeden kadın istihdamına destek sağlamış olacak.

İŞVERENLER İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işveren en az 2 sigortalı çalışan bulundurması şartına ve İŞKUR'da kayıtlı olması şartına ek olarak, destek alınan sürenin 2 katı kadar destek verdiği kadının istihdam edilmesini sağlaması gerekmektedir. Öte yandan SGK prim ve vergi borcunun da bulunmaması gerekmektedir.

zam

DESTEKTEN YARARLANACAK KADINLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Sadece Türk vatandaşlarının faydalanabileceği programda İŞKUR'a kayıtlı olma şartı bulunmaktadır. 18-35 yaş arasındaki kadınların faydalandığı bu destekte işveren ve işçi arasında 2. dereceye kadar hısım olmaması şartı da mevcuttur. İşverene sağlanan bu destek için kadınların ayda en az 20 gün sgk'sının ödenmesi gerekmekte iken bu gün sayısının belirtilmemesi halinde destek verilememektedir

Destekten yararlanılan sürenin 2 katı kadar süre boyunca kadının istihdam edilmesi şartı bulunurken bu şartın sağlanmaması durumunda ödenen destek faizi ile geri alınacak.

KADIN İSTİHDAM PROGRAMI HANGİ ŞEHİRLERDE

23 şehir ve depremzede illerde geçerli olacak olan program için başvurular devam ediyor. Destek sağlanacak iller; depremzede iller , Adıyaman, Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Denizli, Kilis, Konya, Kocaeli, Kayseri, Manisa, Mersin, Mardin, Samsun ve Tekirdağ olarak açıklanmış bulunmaktadır

İLGİLİ HABERLER

Her sabah bir yeşil biber yemek vücuda bunu yapıyor! Etkisine inanamayacaksınız

Her sabah bir yeşil biber yemek vücuda bunu yapıyor! Etkisine inanamayacaksınız

İş arayanlara düşük KPSS puanlı fırsat! O üniversite onlarca kadro açtı

İş arayanlara düşük KPSS puanlı fırsat! O üniversite onlarca kadro açtı

Asgari ücretliyi hop oturtup hop kaldırtacak duyuru: Yeni asgari ücret 25.000 TL...

Asgari ücretliyi hop oturtup hop kaldırtacak duyuru: Yeni asgari ücret 25.000 TL...

Bu illerde yaşayanlara Halkbank kredi dağıtacak! Tek şartla yüzbinlerce lira ödeniyor

Bu illerde yaşayanlara Halkbank kredi dağıtacak! Tek şartla yüzbinlerce lira ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
50-65 yaş arasına devlet kuşu kondu! 10.000 TL geri ödemesiz şipşak nakit: Başvurmayan üzülecek
2
Aynı aileden bir kişi başvurabiliyor! Her ay çift maaş almanın gizli formülü verildi
3
Bu illerde yaşayanlara Halkbank kredi dağıtacak! Tek şartla yüzbinlerce lira ödeniyor
4
İşverene 23.502 TL- kadın işçiye 3.000 TL destek! Cepleri dolduracak başvurular 34 ilde başladı
5
Kripto paralar uçuşa geçti! O coinleri alanlar paraya para demiyor
6
4A 4B 4C'liye müjde: Emekliye 1500 TL ek destek çeki! Bayram öncesi ödenecek
7
Emekli promosyonlarında gergin bekleyiş! Mart ayı güncel promosyonlar artıyor

Duyan duymayana anlattı: Haberi alan bedava o hizmet için bankaya hızlı hızlı gidecek

Bu illerde yaşayanlara Halkbank kredi dağıtacak! Tek şartla yüzbinlerce lira ödeniyor

Devlet işi olmayana 1.880 TL maaş bağlıyor! Bu şartı taşıyanlar her ay başı alacak

İşverene 23.502 TL- kadın işçiye 3.000 TL destek! Cepleri dolduracak başvurular 34 ilde başladı

Renkli gözlü kadınlara korkutan uyarı! Bu hastalık en çok onları yakalıyor

ATM'den para çekenler yandı! Artık bu kadar daha para ödeyecekler!

15 Mart'ta gerçekleşecek ihalede üç farklı taşınmaz satışa çıkıyor! 382 TL' si olan 364,46 m²’lik bahçesine kurulacak

Asgari ücretliyi hop oturtup hop kaldırtacak duyuru: Yeni asgari ücret 25.000 TL...

İş arayanlara düşük KPSS puanlı fırsat! O üniversite onlarca kadro açtı

Herkesin beklediği indirime sayılı saatler kaldı! Yarın BİM' de Ramazan'a özel fırsatlar uyku uyutmayacak

Her sabah bir yeşil biber yemek vücuda bunu yapıyor! Etkisine inanamayacaksınız

TBMM'ye girdi: Emekliye yüzde 40 indirimli fatura geliyor! Elektrik, doğalgaz, su bedavadan biraz pahalı olacak