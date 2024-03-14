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JPMorgan: Altın fiyatı bu yıl 2.500 dolara ulaşabilir

ABD'li banka JPMorgan Chase & Co.'dan altın yatırımcılarını ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. JPMorgan Chase & Co. Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva'ya göre, altının fiyatı bu yıl ons başına 2.500 dolara ulaşma potansiyeline sahip.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 13:33
JPMorgan: Altın fiyatı bu yıl 2.500 dolara ulaşabilir

ABD merkezli banka JP Morgan, altın yatırımcılarını ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. JP Morgan Chase & Co. Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva, altının bu yıl ons başına 2.500 dolara kadar ulaşabileceğine dikkat çekti.

Natasha Kaneva, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, altının külçe fiyatının cuma günü tarihin en yüksek seviyesi olan 2.195,15 dolara ulaşmasının ardından "2.500 doların bir olasılık olduğuna inanıyoruz. Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde" ifadesini kullandı.

Kaneva, bu hedefe ulaşmak için "Enflasyonda ve iş sayılarında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed'in gerçekten kesinti yaptığına dair teyitlere ihtiyacımız var" dedi.

JP Morgan'ın altın fiyatı tahmini, Fed'in uzun süredir beklenen daha gevşek para politikasına geçmesinin altının çekiciliğini artıracağı beklentisiyle destekleniyor. Politika yapıcılar, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmeleri gerektiğini belirtiyorlar.

Ayrıca, Citigroup da altın tahminlerini revize ederek önümüzdeki üç ay için ons başına 2.200 dolara ve önümüzdeki altı ila 12 ay için ons başına 2.300 dolara yükseltti. Citigroup'un raporunda, özellikle hisse senedi ve kredi piyasasındaki son yükselişler göz önüne alındığında, ikinci çeyrekte altının lehine olabilecek resesyon risklerine dikkat çekildi.

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