JPMorgan'dan Brent petrol uyarısı: 100 dolar sınırı görülebilir!

JPMorgan, Rusya'nın petrol üretiminde yaşanan kesintilerin ardından Brent petrolün bu yıl içerisinde 100 doları görebileceği uyarısında bulundu. Analistler, Rusya'nın üretimdeki kesintilerinin diğer ülkelerin önlem almasıyla dengelenmediği takdirde Brent petrolünün 100 dolara yükselebileceğini belirtti.

JPMorgan analistleri, 27 Mart tarihli notlarında, Moskova'nın aldığı kararların petrol fiyatlarını etkileyebileceğini ifade ederken, Mayıs ayında Brent petrolünün 90 doların ortalarında, Eylül'de ise 100 dolar civarında olabileceğini tahmin etti.

Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ivmesi ise endişe yaratıyordu. ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış beklentisi ve yatırımcıların kar amaçlı satışları fiyatları aşağı çeken unsurlar arasında yer aldı.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 9 milyon 337 bin varil artacağını öngördü. Piyasa beklentisi ise stokların 1 milyon 519 bin varil azalacağı yönündeydi.

Diğer yandan, jeopolitik risklerin artması arz endişelerini artırarak fiyatların düşüşünü sınırlıyor. İsrail'in BMGK'nın ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talebini dikkate almaması ve Rusya'da yaşanan terör saldırıları da fiyatların düşüşünü kısıtlayıcı etkide bulunuyor.