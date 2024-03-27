Bist 100
8.806,72 0%
DOLAR
32,26 0,25%
EURO
35,12 0,66%
ALTIN
2.259,92 0,79%

JPMorgan'dan Brent petrol uyarısı: 100 dolar sınırı görülebilir!

JPMorgan, Rusya'nın petrol üretiminde kesintiye gitmesiyle Brent petrolün bu yıl 100 doları görebileceğini öngördü. Bu öngörü, son günlerde petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen dikkat çekici.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 21:11
JPMorgan'dan Brent petrol uyarısı: 100 dolar sınırı görülebilir!

JPMorgan, Rusya'nın petrol üretiminde yaşanan kesintilerin ardından Brent petrolün bu yıl içerisinde 100 doları görebileceği uyarısında bulundu. Analistler, Rusya'nın üretimdeki kesintilerinin diğer ülkelerin önlem almasıyla dengelenmediği takdirde Brent petrolünün 100 dolara yükselebileceğini belirtti.

JPMorgan analistleri, 27 Mart tarihli notlarında, Moskova'nın aldığı kararların petrol fiyatlarını etkileyebileceğini ifade ederken, Mayıs ayında Brent petrolünün 90 doların ortalarında, Eylül'de ise 100 dolar civarında olabileceğini tahmin etti.

Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ivmesi ise endişe yaratıyordu. ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış beklentisi ve yatırımcıların kar amaçlı satışları fiyatları aşağı çeken unsurlar arasında yer aldı.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 9 milyon 337 bin varil artacağını öngördü. Piyasa beklentisi ise stokların 1 milyon 519 bin varil azalacağı yönündeydi.

Diğer yandan, jeopolitik risklerin artması arz endişelerini artırarak fiyatların düşüşünü sınırlıyor. İsrail'in BMGK'nın ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talebini dikkate almaması ve Rusya'da yaşanan terör saldırıları da fiyatların düşüşünü kısıtlayıcı etkide bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Seçimden önce o bankalardan da emekliye promosyon müjdesi verilecek! İşte o açıklama

Seçimden önce o bankalardan da emekliye promosyon müjdesi verilecek! İşte o açıklama

Milli Emlak bedavaya arsa ilanını duyurdu! 4 ilde 180 bin TL'ye büyük fırsat

Milli Emlak bedavaya arsa ilanını duyurdu! 4 ilde 180 bin TL'ye büyük fırsat

EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

SSK ve Bağ-Kur'lular'a son dakika açıklama! Seçimlere ramak kala 5 bin lira seyyanen zam bekleniyordu

SSK ve Bağ-Kur'lular'a son dakika açıklama! Seçimlere ramak kala 5 bin lira seyyanen zam bekleniyordu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
2
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor
3
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti
4
Cebinde Ziraat Bankkart'ı olan hemen başvursun! Hesaplara 1000 TL Ramazan hediyesi verilecek
5
Cebinizden bir kuruş fazla para çıkmayacak! Akbank faizsiz kredi başvurularını açtı
6
TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar saat 18.00'de IBAN'a baksın! Tek tek hesaplara yatacak
7
Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda

Emekliye ek ödeme dopingi erken geldi! O tarihe kadar başvuran 12.000 TL'yi cüzdanına koyacak

AJet yine yaptı yapacağını! Sadece 1 dolara o ülkelere uçmak mümkün!

Kansızlığı olanı canavar gibi güçlendiriyor! Tek kaşığıyla vücuda reset atıyor

Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek

EYT'yi kaçırana yeni pencere! 3600 gün primle erken emeklilik sürprizi

Aman dikkat! O emekliler bankadan promosyon alamayacak

SSK ve Bağ-Kur'lular'a son dakika açıklama! Seçimlere ramak kala 5 bin lira seyyanen zam bekleniyordu

Milli Emlak bedavaya arsa ilanını duyurdu! 4 ilde 180 bin TL'ye büyük fırsat

4 gün içinde mazot, benzin, LPG alacaklara müjde! IBAN'a otomatikman para olarak yatacak

Ev almak isteyene aylık 7000 TL taksit imkanı! 2 kamu bankasından bayram ettiren konut kredisi!

Doğalgaz faturasında adı soyadı yazan PTT'ye koşsun! Nakit ödeme piyangosu çıktı

Seçimden önce o bankalardan da emekliye promosyon müjdesi verilecek! İşte o açıklama