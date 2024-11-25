Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Emekliler en son Temmuz ayında enflasyon oranında zam almış, asgari ücretli için ise eski uygulamaya dönülmüş ve senede tek zam kararı verilmiş, Ocak 2024 zammı senenin ilk ve son zammı olarak devreye alınMıştı. Emeklisi, asgari ücretlisi enflasyon karşısında eriyen maaşlarına yapılacak olan yeni yıl zammını merakla bekliyor. Hükümet, uzmanlar ya da partilerden gelen talep ve hesaplamalar ile açıklamaların yakından takip edildiği şu günlerde en çok da Kabine Toplantısı sonuçları araştırılıyor. Bugün düzenlenecek olan kabine toplantısında ülke ekonomisine dair yeni kararların alınacağı konuşuluyor.

Milyonlarca vatandaşın gözü, bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında asgari ücret ve emekli memur zamları ile ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine, 15 günlük aranın ardından ekonomik gelişmeleri masaya yatıracak. 2025 yılı için belirlenen zam oranları, gündem maddeleri arasında yer alırken, Kabinenin sonuçları yakından takip edilecek. Toplantının gündemi sadece zam oranları ile sınırlı değil. İç ve dış meselelerin yanı sıra enflasyonla ilgili stratejilerin ve Gazze'deki açlık sorununun çözüm yollarının da toplantı ana maddesi olarak konuşulacağı tahmin ediliyor.

ENFLASYONDA YENİ TAKTİKLER HEDEFLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'da gerçekleştirdiği ziyaretin dönüşünde yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadelede kararlı adımlar atacaklarını belirtti. "Amacımız, halkımızın alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek bu hedefin ilk adımıdır," açıklamasını yapan Erdoğan, 2025 yılı hedeflerinden bahsetti.

ERDOĞAN’DAN 2025 ZAMLARI AÇIKLAMASI

Geçmiş yıllarda yapılan zam oranlarına değinen Erdoğan, geçtiğimiz yıl asgari ücretliye yapılan yüzde 107, bu yıl ise yüzde 49 oranındaki zamların yanı sıra 2025 yılında da çalışanı üzmeyecek bir orana eşitleneceğini belirtti. Özellikle enflasyonun düşüşü ile birlikte asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının artışının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hiçbir kesim enflasyona ezdirtmeyecek," DEDİ.

İŞTE ZAM ORANLARI TAHMİNLERİ

Emekli, asgar ücretli zam oranları ile alakalı gündemde bir çok hesaplama mevcut. Kabine toplantısında alınacak kararlar akabinde asgari ücret, memur ve emekli zammı ile ilgili net verilerin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Ekonomi uzmanları, enflasyon oranları ve ekonomik istikrar göz önünde bulundurulduğunda zammın 2025 yılında yüzde 30 ila 40 arasında bir orana eşitleneceğini tahmin ederken, emekliler için de benzer bir durumun açıklanacağı ifade ediliyor.



