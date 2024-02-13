Kadına özel destek! Başvurana 100.000 lira ödenecek

Belediye seçimlerine 2 aydan az bir vakit kaldı. Partilerin seçim çalışmaları tam sürat devam ediyor. Mevcut belediye başkanları koltuklarına tekrar oturabilmek adına, adaylar ise koltuk kapabilmek adına vatandaşa, söz konusu çalışmalarını açıklayıp, seçmen toplamaya çalışıyor. Ak Parti İstanbul Büyüksehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'da 7'den 70'e seçim manifestolarını açıklamaya devam ediyor. Öğrencisinden, emeklisine, kadınından erkeğine her bireye hitap eden Murat Kurum, seçilmesi durumunda ne gibi yenilikler getireceği konusunda halkla buluşma günlerine devam ediyor.

KADINA 100 BİN LİRA DESTEK

Murat Kurum tarafından geçtiğimiz hafta yeni bir destek vadi açıklanmış bulunuyor. İlk defa işini kuracak olan kadınlara yönelik 100.000 TL destek vaadini açıklayan Murat Kurum, 100 BİN kadının bu destekten faydalanacağını belirtti. Kadın girişimciler ile alakalı plan ve projelerinin olduğunu belirten Kurum ilk işini kuracak olan kadınlara 100.000 TL destek vereceklerini belirtti.





Öte yandan ihtiyaç sahibi en düşük emekli maaşı alan emeklilerin İstanbul kartlarına da her ay 2500 TL destek sağlayacaklarını belirten Kurum; okul çağındaki çocuklara da birçok destek sunacaklarını belirtti.

OKUYAN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Tüm okuyan öğrencilere destek sağlayacaklarını açıklayan Kurum beslenme yardımı yapacaklarını sözlerine eklerken ilkokul öğrencileri için ise ulaşımı bedava yapacaklarını sözlerine ekledi. Çocukların yanında okula giden annelere de bedava ulaşım hakkı çocuğun 6 yaşına gelesiye kadar devam edeceğini açıkladı.

Seçimler sonrasında hemen çalışmaya başlayacaklarını açıklayan İBB Başkan Adayı Kurum, tüm vaatlerin en kısa sürede yerine getirileceğini belirtti.