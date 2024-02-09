Kamu bankası durdu durdu promosyonu gözünden vurdu! 30.000 TL ödeniyor

2024 yılı öncesinde asgari ücrete yapılan zam, enflasyon rakamlarının açıklanması ile de memur ve asgari ücretliye yapılan zam sonrasında bütün 2024 sektör zamları da ortaya çıkmaya başladı. Gün gün toplu görüşmeler ile birlikte de belediye zamları açıklanmaya devam ediyor. Seçim senesi olması sebebiyle belediye zamları bir hayli yüksek oranlarda seyrederken, özellikle de uzun süredir promosyonlar zamları ve anlaşmaları da ekonomi gündemindeki yerini koruyor. Emekli maaşı alacağı bankayı seçerken, promosyon ödemelerine göre ve ek kampanyalara göre seçim yapıyor.

Emekli promosyonlarının yanı sıra çalışan promosyonları da çalışılan kurum ya da şirketin anlaşmasına göre sağlanıyor. Çalışan promosyonlarında git gide artan bir ivme mevcut olduğu da gün gün ortaya çıkıyor. 2023 senesinde özellikle de MEM promosyonları düşük ödemeleri ile dikkat çekerken, ikinci yarı dönemde gösterdiği toplarlamaalr sonrasında 2024'e girilmesi ile adeta rekorları kırmaya başlamış bulunuyor.





2024 ÇALIŞAN PROMOSYONLARI

Promosyonlar 3 ya da 4 senelik maaş alma karşılığında verilen taahhüte ödül olarak hesaplara aktarılıyor. Halk Bankası uzun zamandır SGK ile anlaşması çerçevesinde stabil bir rakakmda emekli promosyonu öderken, çalışan promosyonlarında ise atağa geçmiş benziyor.



Bir MEM promosyonu da düzenlenen ihale sonucunda ortaya çıktı. 2024 yılı itibari ile artışa geçen bir MEM promosyonu daha rekor rakamla açıklandı. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihaleye bir çok banka dahil oldu.

Öğretmenler ve ilçe personeli tarafından sevinçle karşılanan bir promosyon atağa Halk Bankası'ndan geldi. Halk Bankası Sorgun MEM'e bağlı öğretmen ve personele 30 bin lira promosyon ödemesi yapacak. Ödeme tarihi ise ilk maaşlarda olduğu açıklandı.