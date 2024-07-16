Kamu bankasından dev müjde! Karşılıksız 1200 TL- 1500 TL ödenecek

Bankaların müşteri kapma savaşı 2024 yılında da devam ediyor. Yeni müşteri kapmak adına ardı arkası kesilmeyen kampanyalarını sunan bankalar arasında yer alan Halkbank bir süredir devam eden kampanyasında yeni müşterlerine özel olarak geri ödeme yapacağını açıkladı. Kredi kartı kullanımını arttırmak amacıyla sunulan kampanyada toplamda 1200 TL iade ediliyor. Paraf ve Paraf Troy kart kullanımının arttırlması adına başlatılan kampanyada 31 Ekim 2024'e kadar Paraf'ı ilk kez alacak bireysel müşterilerin, 30 Kasım 2024'e kadar her ay ilk 5 adet 500 TL ve üzeri harcamasına, inanılmaz bir kazanç fırsatı sunuluyor.





HALKBANK KREDİ KARTI KAMPANYASI

Aylık 100 TL, yani bir yılda toplam 1.200 TL'ye varan ParafPara hediyesi vereceğini belirten banka, Paraf TROY ile yapacağınız her işleme ekstra 5 TL ParafPara hediye edecek toplamda 1500 TL kazanç imkanı sağlanacak. Halkbank müşterisi olan olmayan farketmeksizin dahil olunabilecek olan kampanyada daha önce bireysel veya ticari kredi kartı sahibi olunmaması yani yeni başvuru yapılması zorunluluğu mevcut. Paraf bireysel kredi kartı başvurusu yapan ve Internet Şube, Halkbank Mobil, Paraf Mobil, SMS üzerinden tamamlayan her banka müşterisi kampanyaya dahil olabilecek.





PARAF TROY KARTA EK ÖDEME

Paraf Mobi uygulaması üzerinden "Hemen Katıl" butonuna tıklayan ya da KAMPANYA yazıp 3404'e SMS gönderen müşteri kampanyaya dahil olabiliyor. 30 Kasım 2024'e kadar kampanya kapsamında alışveriş yapan müşteri aylık ve yıllık olarak en fazla 900 TL veya 1.125 TL ParafPara kazanabilecek. Ancak bu kazancın tutarının Paraf kart ya da PAraf Troy ile harcanması ile farklılık gösterebilecek. Her ay ilk 5 adet 500 TL ve üzeri harcamaların dahil edileceği kampanyada gün içerisindeki ilk alışveriş kampanyaya dahil olacak.

Paraf, Parafly, Paraf Genç, Sanal kartlar, Ek kartlar kampanyaya dahil olacak iken bu muhteşem kampanyadan yararlanmak için 31 Ekim 2024 tarihine kadar Paraf'ı ilk kez almanız ve katılım işlemini tamamlamanız gerekmektedir.