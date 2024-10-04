Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

Bankalar ay ay yeni kampanyaları ile alakalı açıklamalarını ve duyurularını yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda her kesimden müşteriye özel olarak çeşitli kampanya açıklamaları yapılırken, kamuoyuna sunulan destekler oldukça dikkat çekiyor. Her ay başında yenilenen kampanyalara ek olarak sağlanan kredi destekleri de oldukça dikkat çekiyor. Özellikle de kıyıda köşede yatırımı olmayan girişimci olmak isteyen ve bir iş fikri geliştiren vatandaşa sunulan bir çok destek bulunurken, Halkbank tarafından girişimci kredileri oldukça rağbet görüyor. Hem deneyimli hem de genç girişimcilere yönelik olarak başlatılan kredi programları sayesinde işyeri açma fırsatının sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor.

GİRİŞİMCİ OLACAĞIM DİYENE KREDİ

Girişimcilerin hayallerini gerçekleştirilmesine destek olmak amacıyla Halkbank, iki özel kredi kampanyası başlattı. Halk Girişimci Kredisi ve Genç Girişimci Kredisi, kendi işini kurma hayali olan vatandaşa büyük kolaylık sağlayacağa benzerken, iş fikri olan kişinin başvurması akabinde nakit ödemesi anında elinde olabiliyor.

HALKBANK’TAN 45 YAŞ ALTINA KREDİ DESTEĞİ

Halkbank tarafından bir süredir devreye alınan Halk Girişimci Kredisi ile birlikte belli şartları taşıyan kişilere özel olarak 250.000 TL’ye kadar destek sağlanıyor. en az ilkokul mezunu, 45 yaşını aşmamış girişimciler için tasarlanan bu kredi programı, girişimcilerin kendi işlerini kurmalarına olanak sağlıyor.

Özellikle gazi, şehit/gazi yakını veya engelli girişimciler için yaş sınırı 55 olarak belirlenen kredi desteğinde bu sayede daha geniş kitlelere ulaşma hedefi tamamlanmış oluyor.

Kredi limiti 250.000 TL olan bu kampanya, işletmelerin ilk döneminde ihtiyaç duydukları nakdi sağlıyor. Taksitli işletme kredisi şeklinde sunulan bu kredi, azami 12 ay anapara ödemesiz dönem ve toplamda 60 ay vade şeklinde iletilirken, iş kurma konusunda sahip olunan deneyimi bu kredi sayesinde hayata geçirebilecek.

HALKBANK GENÇ GİRİŞİMCİ KREDİSİ

Halkbank’ın bir diğer programı olan Genç Girişimci Kredisi, üniversitelerin yüksekokul ve fakültelerinden mezun olan, 35 yaşını aşmamış genç girişimcileri hedefliyor. İş tecrübesi olmayan yeni mezunlar, kendi işlerine başlamak veya mevcut işlerini büyütmek için bu fırsattan yararlanabilecek iken eczacılık fakültesinden mezun bir eczacı, hukuk fakültesinden mezun bir avukat ya da mimarlık fakültesi mezunu bir mimar, açacakları iş yerleri için bu kredi aracılığıyla gerekli finansmanı temin edebilmesi hedefleniyor.

Genç Girişimci Kredisi’nin kredi limiti ise 350.000 TL olarak belirlenmiş iken 2 ay anapara ödemesiz dönem ve toplam 60 ay vade imkânı sunuluyor.



