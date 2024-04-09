Kaymakamlık 2500 TL bayram harçlığını onayladı! Bayrama 1 kala hesaplara yatırılıyor

Ramazan arifesinde dar gelirli vatandaşa sunulan destek ödemeleri ile alakalı açıklamalar yakından takip ediliyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşa yönelik olarak bir çok destek açıklamasını ihtiyaca göre sunarken, özellikle de bayram harçlığı olarak bilinen ve 2500 TL olarak ödeneceği belirtilen yeni destek merak ediliyor. Yarın Ramazan Bayramının ilk günü. Geçtiğimiz hafta emekli, dul ve yetim aylığı alan ve şehit yakınları, terör mağdurlarına kadar milyonlarca bireye bayram ikramiyesi ödemesi yapılmış iken dar gelirli de bayram öncesinde maaş olarak hak ettiği sosyal destek ödemelerine ulaştı. Bayram öncesinde ödenen bu desteklerin yanı sıra sosyal medya da bayram harçlığı olarak geçen ve merak konusu olan 2500 TL destek detayları ile alakalı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.





Ülkemizde açlık sınırının yükselmesi alım koşullarının düşmesi bir çok bireyi dar gelirli kapsamına iterken, belirlenen şartlara dar gelirli vatandaşa yönelik de bir çok destek ödemesi için başvurular açılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli bireye özel olarak bayram öncesinde 2500 TL destek ödemesini PTT aracılığı ile sağlıyor. Ramazan Bayramına 1 gün kala hala başvuruya açık olan destekler Ramazan Bayramı harçlığı olarak sosyal medya da konuşulsa da Kaymakamlıklar aracılığı ile başvurular Açıkkapı hizmetlerinden tamamlanıyor.

PTT VE ZİRAAT BANKASI HESAPLARINA DESTEK ÖDEMESİ

Bayrama 1 kala destekten faydalanmak isteyen bireyler de Acık Kapı resmi internet sitesi üzerinden online bavurusunu hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor. Kaymakamlıklara yönlendirilen başvurular sonrasında Aile Bakanlığı personelince yapılan araştırmalar neticesinde destek ödemelerine hak sahibi olunup olunmadığı kontrol ediliyor. Bayramdan önce başvurularını tamamlayanlar 2500 TL destek ödemesini hesaplarında görebilirken, 2500 TL'ye varan ve ihtiyaca göre şekillenen destek PTT ya da Ziraat Bankası üzerinden çekilebiliyor.





BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEMESİ BAŞVURULARI

Dar gelirli olarak herhangi bir sigortası bulunmayan, öte yandan hanede kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3'te birinden az olan bireyi ilgilendiren destek ödemeleri tam da bayram öncesinde denk gelmesi sebebiyle 2024 bayram harçlığı ödemesi olarak bilinirken, hızlı başvuruyu Açık Kapı kaymakamlık hizmetlerinden tamamlayan birey, şartları taşıması durumunda anında hesaplarında 2500 TK'ye kadar destek ödemesini görebiliyor.