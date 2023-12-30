Kefilsiz, belgesiz 50.000 TL krediniz hazır! Nakit ihtiyaçlarını bıçak gibi kesen kredi!

Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara müjde! 50 bin TL ödeme yapılıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Kefilsiz, belgesiz 50.000 TL krediniz hazır! Nakit ihtiyaçlarını bıçak gibi kesen kredi!
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Yılbaşından önce bu bankadan büyük kıyak geldi! 50 bin TL ödeme için başvurunuzu hemen yapın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

50 BİN TL ÖDEMELER BAŞLADI

Garanti Bankası nakit sıkıntısı çeken müşterilerinin yüzünü güldürdü. Banka tarafından başlatılan kampanyaya göre 50 bin TL'ye kadar 36 ay vade süreli gelir belgesiz kredi ödemesi yapılacak. Bankanın kredi kampanyasından faydalanmak için başvuru yapacak kişilerin kredi notunun 1.100 ve üstünde olması ve 6 aydır düzenli sigortası olması şartlarını taşıması gerekiyor. 

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Aynı zamanda emekli olan müşteriler banka üzerinden maaşlarını alıyorsa kredi ödemesinden faydalanabiliyor. Garanti Bankası tarafından başlatılan 50 bin TL kredi kampanyası yılabaşına kadar devam edecek. Kampanyaya başvurular şube üstünden kimlik kartıyla birlikte yapılabilecek. Garanti Bankası 36 ay vade süreli 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak için yılbaşına kadar başvurunuzu oluşturabilirsiniz! 

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