Kendi evinde bunu yapanlar şimdi yandı! Evde ışık yandığı an o para cebinizden çıkacak

Ülkemizde vergi düzenlemeleri yine gündemde! Önceki "Kaynana Vergisi"nin ardından şimdi de "Misafir Vergisi" ile ev sahipleri vergi şokuyla karşılaşıyor. Misafir vergisi, konutta mülk sahibi ile akraba olmayan misafirlerin uzun süreli konaklamalarını hedef alıyor. Örneğin, 3 ay veya daha fazla süreyle evinde misafir ağırlayanlar, gelir vergisi beyannamesi vererek emsal kira bedeli üzerinden vergi ödemek zorunda kalacaklar. Yazar, bu düzenlemenin uzun süredir yürürlükte olduğunu ve Gelir Vergisi Kanunu’nun "Emsal Kira" başlıklı 73. Maddesi ile detaylandırıldığını ifade ediyor.

Abdullah Tolu, yazısında emsal kira bedelinin hesaplanmasını da açıklıyor. Konutun emlak vergisi değerinin yüzde 5'i olarak belirlenen emsal kira bedeli, evde kalan kişi sayısına bölünerek misafirlerin payı hesaplanıyor. Ancak, mülk sahibi ile akraba olmayan misafirler için 2023 yılı için 21 bin TL'lik gelir vergisi istisnası bulunuyor. Bu istisna dahilinde olanlar vergi ödeme yükümlülüğünden muaf tutulacaklar.





Yazara göre, Maliye, kira gelirlerinin beyanında titiz bir tutum sergiliyor. Bu nedenle, ev sahiplerinden kira sözleşmesi, kiralama tarihi ve ödeme detayları gibi bilgileri talep ediyor. Tolu, bu durumu eleştirerek kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Sonuç olarak, konut sahipleri artık evlerinde ağırladıkları misafirleri için "Misafir Vergisi" ödemekle karşı karşıya. Vergi mükellefleri, Mart - 1 Nisan 2024 tarihleri arasında beyanname vererek vergi yükümlülüklerini yerine getirmek durumunda. Ancak, 21 bin TL'yi aşmayan emsal kira bedelleri vergiden muaf tutulacak. Yazar, vergi düzenlemelerinin günün şartlarına uygun hale getirilmesi gerektiğini ve mevcut durumun ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguluyor.