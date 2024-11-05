DOLAR
34,35 0%
EURO
37,43 -0,14%
ALTIN
3.027,08 -0,17%
BITCOIN
2.359.499,44 -1,88%

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Uzun süredir üzerinde çalışmaların devam ettiği kira sözleşmeleri ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 09:58
Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Uzun süredir üzerinde çalışmaların devam ettiği kira sözleşmeleri ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Alınan kararlar doğrultusunda geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden tamamlanabileceği ifade edilmişti. Bu kolaylık için tarih verilmemiş ve çalışmaların devam ettiği açıklaması yapılmıştı. Geçtiğimiz gün alınan kararlar doğrultusunda e-Devlet üzerinden kira sözleşme işlemleri artık tamamlanabilecek. Dün açılan sisteme dev rağbet olacağı tahmin ediliyor.  

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanması ve onaylanması süreci, bugün itibarıyla başlamış bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in müjdesini verdiği bu uygulama gerek kiracıların gerekse de ev sahiplerini işlerini kısaltacak ve yüz yüze fazla muhatap olunmamasını sağlayarak, işlerin resmi makamlarda tamamlanması sağlanacak.  

KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLETTE 

8 yaşını geçmiş tüm e-Devlet kullanıcıları, taşınmaz sahibi veya kiracı olmalarına bakılmaksızın bu hizmetten faydalanabileceği konusunda açıklama yapılmış bulunurken, E-Devlet Kapısı üzerinden kolaylıkla erişilebilen "Kira Sözleşmesi İşlemleri" tamamlanabilecek. 

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILACAK 

Taşınmaz sahibi sözleşmeyi hazırlayıp kiracıya göndermesi ile başlayan süreç, kiracının e-devlet üzerinden tamamlaması ve imzalaması akabinde onaylanıyor. Bu sayede, kağıt işleriyle uğraşmak zorunda kalmadan, hızlı ve güvenli bir şekilde sözleşme dönemi atlatılıyor.  

Yeni sistemde, her bir sözleşmeye özel bir barkodlu belge oluşturulacağı ifade edilirken, sözleşmenin gerçekliği ve içeriği ise kolaylıkla doğrulama işlemlerini tamamlayabiliyor. Bakan Şimşek tarafından yapılan değerlendirmede uygulamanın diğer bir amacını  ise Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulmasına katkı sağlaması olduğu ifade edildi.  

EMLAK DANIŞMANLARI KİRA SÖZLEŞMESİNE ERİŞECEK Mİ? 

Yıl sonuna doğru hayata geçirilecek olan ikinci aşamada, emlak danışmanları da sisteme dahil edilecek. Böylece, emlak danışmanları da sözleşme hazırlama ve onaylama süreçlerinde yer alabilecekler. 

Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden tamalanabilecek olması vatandaşların sıklıkla karşılaştığı uyuşmazlıkların çözülmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirileceğe benziyor. Öte yandan hem kiracı hem de ev sahipleri bu sayede kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtulmuş oluyorlar.  

İLGİLİ HABERLER

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı
2
2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı
3
Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi
4
Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi
5
Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı
6
Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor
7
Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor