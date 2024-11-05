Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Uzun süredir üzerinde çalışmaların devam ettiği kira sözleşmeleri ile alakalı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Alınan kararlar doğrultusunda geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden tamamlanabileceği ifade edilmişti. Bu kolaylık için tarih verilmemiş ve çalışmaların devam ettiği açıklaması yapılmıştı. Geçtiğimiz gün alınan kararlar doğrultusunda e-Devlet üzerinden kira sözleşme işlemleri artık tamamlanabilecek. Dün açılan sisteme dev rağbet olacağı tahmin ediliyor.

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanması ve onaylanması süreci, bugün itibarıyla başlamış bulunurken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in müjdesini verdiği bu uygulama gerek kiracıların gerekse de ev sahiplerini işlerini kısaltacak ve yüz yüze fazla muhatap olunmamasını sağlayarak, işlerin resmi makamlarda tamamlanması sağlanacak.

KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLETTE

8 yaşını geçmiş tüm e-Devlet kullanıcıları, taşınmaz sahibi veya kiracı olmalarına bakılmaksızın bu hizmetten faydalanabileceği konusunda açıklama yapılmış bulunurken, E-Devlet Kapısı üzerinden kolaylıkla erişilebilen "Kira Sözleşmesi İşlemleri" tamamlanabilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILACAK

Taşınmaz sahibi sözleşmeyi hazırlayıp kiracıya göndermesi ile başlayan süreç, kiracının e-devlet üzerinden tamamlaması ve imzalaması akabinde onaylanıyor. Bu sayede, kağıt işleriyle uğraşmak zorunda kalmadan, hızlı ve güvenli bir şekilde sözleşme dönemi atlatılıyor.

Yeni sistemde, her bir sözleşmeye özel bir barkodlu belge oluşturulacağı ifade edilirken, sözleşmenin gerçekliği ve içeriği ise kolaylıkla doğrulama işlemlerini tamamlayabiliyor. Bakan Şimşek tarafından yapılan değerlendirmede uygulamanın diğer bir amacını ise Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulmasına katkı sağlaması olduğu ifade edildi.

EMLAK DANIŞMANLARI KİRA SÖZLEŞMESİNE ERİŞECEK Mİ?

Yıl sonuna doğru hayata geçirilecek olan ikinci aşamada, emlak danışmanları da sisteme dahil edilecek. Böylece, emlak danışmanları da sözleşme hazırlama ve onaylama süreçlerinde yer alabilecekler.

Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden tamalanabilecek olması vatandaşların sıklıkla karşılaştığı uyuşmazlıkların çözülmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirileceğe benziyor. Öte yandan hem kiracı hem de ev sahipleri bu sayede kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden de kurtulmuş oluyorlar.