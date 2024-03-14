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Koli koli bebek bezi aldıracak fırsat: O fiyatı ile Tarım Kredi stok eritiyor

Tarım Kredi Market indirimleri devam ediyor. Tarım Kredi Market'te bebek bezi indirimi yok artık dedirtecek fiyatıyla raflarda yer alıyor.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 17:01
Koli koli bebek bezi aldıracak fırsat: O fiyatı ile Tarım Kredi stok eritiyor

Yeni bebek sahibi olacaklar ya da ufak bebeği bulunan ebeveyn, geçtiğimiz senden bu yana kat be kat artan bebek bezi fiyatlarından yakınırken, devreye giren marketler düzenledikleri kampanyalar ile bu negatifliği ortadan kaldırmayı hedefliyor. Zincir marketler ayın belirli günlerinde stoklarla sınırlı olan aktüel indirimlerini açıklamaya devam ediyor. İhtiyacı olan ürünü listede gören tüketici ise hızlı davranıp, satın almak adına sabahın ilk saatlerinde indirim marketinin yolunu tutuyor. Bebek ihtiyaçlarının fiyat artışına maruz kaldığı şu dönemde Tarım Kredi Market tarafından başlatılan indirim kampanyası dikkat çekiyor.

TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Tarım Kredi mağazalarında cazip indirimli satışa sunulan bebek bezi fiyatı ile kasalarda adeta kuyruk oluşturuyor.

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 Molfix marka bebek bezi Tarım Kredi mağazalarında büyük bir indirime tabi tutulmuş olarak satışa sunulurken bebek bezi alırken bütçenin zorlanmaması hedefleniyor.

TARIM KREDİ BEBEK BEZİ İNDİRİMİ

Ortalama fiyatı ile ülkemizde çok tercih edilen Molfix bebek bezi Tarım Kredi mağazasının indirim kataloğunda yer aldı. 8 Mart'ta başlayan indirim kampanyasının ay sonuna kadar devam edileceği açıklanırken Molfix 3D Ultra fırsat bebek bezinin fiyatı 264,90 TL'ye kadar düşmüş bulunuyor. Son zamanlarda anne ve babalar için bebek bezi alışverişi hane bütçesini zorlayan ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Ancak Tarım Kredi marketleri tarafından sunulan bu indirim, bebeğin bu temel ihtiyacının karşılanması konusunda ekonomik destek sağlıyor. Molfix bebek bezi 78'de 62'li ve yüzlü paketleri 8-30 Mart tarihleri arasında 264,9 TL'ye raflarda yer alırken, market tarafından yapılan açıklamada satışların stoklarla sınırlı olduğu belirtilmiş bulunuyor.

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