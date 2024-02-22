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Kollar sıvandı! O bireye 10.000 TL destek ödemesinde her ay tarihler şaşmayacak!

Devletin yanı sıra belediyelerde kendi sınırları içerisinde yaşayan hasta, engelli, yaşlı ve kadın fark etmeksizin desteğini sürdürüyor. Belediye yardımları özellikle de seçim senesi olması sebebiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 13:58
Kollar sıvandı! O bireye 10.000 TL destek ödemesinde her ay tarihler şaşmayacak!

İhtiyaç sahibi olarak nitelendirilen dar gelirli hane ya da bireylere devlet tarafından bir çok destek ödemesi yapılıyor. Bakanlığa yapılan başvuruların incelenmesi sonrasında haneye giren gelir oranında destek ödemesi sağlanabiliyor. Başvurular Aile Bakanlığı aracılığı ile alınırken, hak sahibi olunması durumunda ihtiyaca göre destek ödemesi düzenli olarak sağlanıyor. Devletin yanı sıra belediyelerde kendi sınırları içerisinde yaşayan hasta, engelli, yaşlı ve kadın fark etmeksizin desteğini sürdürüyor. Belediye yardımları özellikle de seçim senesi olması sebebiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Belediyeler tarafında emekliye sağlanacak olan destekler ile alakalı vaatler gün gün şekillenirken, son zamanların rekor destek sağlayan belediyesi olan Mezitli Belediyesi, ön plana çıkmış bulunuyor. Emekliye sosyal destek sağlayan Mezitli Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik de bir çok destek bulunuyor.

TL

MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE DESTEKLERİ

Mersin'e bağlı Mezitli Belediyesi son açıkladığı destek kapsamında 10.000 TL ve 2.OOO TL destek ödemesi vereceğini açıklamış bulunuyor. Devlet tarafından az rastlana hastalıklara hakim olan bireylere aylık destek ödemesi yaparken fatura desteği de sağlayabiliyor. Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklama da belirlenen hastalıklara sahip bireylere aylık 10 bin lira destek ödemesi yapacağını belirtti. Yapılan açıklamada SMA hastalarına, otizmlilere, Down Sendromlulara ve Lösemili hastalara destek ödemesi yapacağını açıklarken, tutarın hastalığa göre değişeceği de belirtilmiş bulunuyor.

Mezitli Belediyesi tarafından açıklaması yapılan destek de SMA Hastalarına 10 bin TL, Otizmlilere 2 bin TL, Down Sendromlulara 2 bin TL, Lösemi vatandaşlara 2 bin TL destek ödemesi ay ay yapılacak.

BELEDİYE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Mersin Mezitli Belediyesi tarafından sağlanan bu desteklerden faydalanmak için hastalığa sahip olduğunu gösteren belgeyi belediye yetkililerine sunması gerekiyor. Destek faydalanıcılarının Mezitli sınırları içerisinde ikamet etme zorunluluğu bulunuyor.

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