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Konut kredilerinde Kamu Bankalarının fırsatı! İşte Mayıs ayı revizesi ve maliyetler

Ev sahibi olabilmek adına maliyeti ne kadar yüksek olursa olsun, konut kredilerine göz yuman birey, özellikle de düşük faiz ve yüksek tutar konusunda kamu bankalarını tercih ediyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 16:08
Konut kredilerinde Kamu Bankalarının fırsatı! İşte Mayıs ayı revizesi ve maliyetler

Konut fiyatlarında son zamanlarda yaşanan artış ev sahibi olmanın önünü kapatırken, hal bu iken vatandaş kıyıda köşede biriktirdiği ev parasına ek olarak bankalar tarafından sunulan ek ödemelere yöneliyor. Bu ek ödemeler arasında yer alan konut kredileri arasından ise en kolay yolla geri ödeme imkanı sunan banka tercih edilirken, sebebi ise kredi faizlerinin düşük olması olarak biliniyor. Ay ay bankalar konut kredisi faizlerinde revizeye gidebiliyor. Vatandaş ise ev sahibi olabilmek için en uygun faizli konut kredisi kampanyasını araştırmaya devam ediyor. Ev sahibi olabilmek adına maliyeti ne kadar yüksek olursa olsun, konut kredilerine göz yuman birey, özellikle de düşük faiz ve yüksek tutar konusunda kamu bankalarını tercih ediyor.

Kamu bankaları da son zamanlarda konut kredi imkanlarını kolaylaştırırken, belli başlı şartları sağlayan müşteriye, hak kazanılan tutarda kredi ödemesi yapabiliyor. BDDK tarafından verilen karara göre en fazla konut kredisi vadesi 120 ay olarak güncellenirken, 10 yıl içerisinde kredi borcunun geri ödemesinin tamamlanması gerekiyor.

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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank uygun konut kredisi avantajları ile tercih edilirken, özellikle de müşterinin gelirine göre esnek ödeme yöntemleri, geri ödemenin bütçeye göre sağlanmasına olanak tanıyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ

Örnek hesaplama ile 1 milyon TL konut kredisi ihtiyacı olan vatandaş Ziraat Bankası konut kredisi imkanından faydalanmak istediği takdirde yüzde 4,29 faiz imkanından faydalanabiliyor. 1 milyon TL 120 ay vadede aylık ödemesi 43 bin liraya tekabül ediyor.

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HALKBANK KONUT KREDİSİ

Halkbank konut kredisi faizleri de merakla araştırılıyor. Halk Bankası tarafından başlatılan kredi kampanyasında 4.19 konut kredisi faiz oranı açıklanırken, bireyi gelirine göre esnek ödeme yöntemleri de bulunuyor. 1 milyon TL Halkbank konut kredisi kullanan birey, aylık olarak ödeyeceği tutar ise 42.000 TL hesaplanmış bulunuyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ

Vakıfbank özellikle de son zamanlarda düzenlediği kampanyaları ile çok tercih ediliyor. Konut kredisi faizini yüzde 3,79 olarak açıklayan Vakıfbank'ın bu oranı ortalamanın altında seyrederken, 1 milyon TL'nin aylık ödemesi 38 bin TL'ye tekabül ediyor.

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