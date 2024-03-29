Konut ve araç kredilerinde bir dönem kapanıyor! 12 taksit ile kredi kartı dönemi başlıyor

TCMB tarafından atılan adımlarda ay ay sıkılaşma polirtikaları gereğince kredi kredi kartı faiz oranları da yükselişne devam ediyor. Faiz oranlarının arttırılması sonrasında yaşanan nakit sıkılıklığı sonrasında vatandaş kredi kartlarına yönelirken, özellikle de taksitli alışverişlerde büyük artış yaşandığı gözlemlendi. Öyle ki artık taksit olmadan neredeyse hiç bir ürün ve hizmet satın almayan vatandaş, araçlarını da 12 taksite böldürmeye başladı.

Yapılan alışverişlerin yanı sıra özellikle otomobil, konut ve arsa gibi büyük alımlarda da kredi kartı kullanım oranlarının arttığı açıklandı. Ülke genelinde birçok otomobil bayisi tarafından düzenlenen kampanyalarda 12 aya kadar taksitle otomobil satışı yapılmaya başlandı. Özellikle de son dönemlerde gerek gayrimenkul gerekse de otomobil alımlarında kredi kartına 12 ay taksit ibaresi dikkat çekerken bu sayede ticaretin en fazla kredi kartları ile yapılmasına Mahal verdi. Hal bu iken kredi kartları kullanım rekoru da beraberinde gelmeye başladı.





KONUT VE ARAÇ ALIMLARINDA KREDİ KARTI KULLANIMI

Artan faiz oranları ile birlikte özellikle de otomobil galericileri alım satımlarda kredi kartı kullanımının yoğun olarak sağlandığını belirtiyor. Otomobil almak için çekilen kredilerde faiz oranı %4 ile 5,5 arasında değişkenlik gösterdiği biliniyor. Ancak kredi kartı ile 500.000 TL'ye kadar yapılan çekimlerin bir kısmı 3 ay boyunca faizsiz olarak geri ödenmesi vatandaşa cazip geliyor. Birçok müşteri Kredi kullanımı konusunda faizlerin yüksek olması sebebiyle vazgeçerken, kredi kartı limitlerinin yükseltilmesi ile birlikte limitten nakit avans çekilip 3 ay vade ile ödenmesi planlanabiliyor.

Emlak sektöründe de konut kredisi kullanımı oldukça zorlaşmış bulunuyor. 1 milyon ile 3 milyon liralık ev alımlarında Kredi kullanımı olabiliyor ancak geri ödemesi bakımından yüksek faiz oranları vatandaşı Kredi kullanımı haricindeki alternatiflere yönlendirebiliyor. Birikimi olanlar, konut ve arsa almak için harekete geçenler eksik kalan kısmını kredi kartından çektirebiliyor. 500.000 TL'ye kadar kredi kartından çekilen limit genel olarak faizsiz bir şekilde geri ödenme imkanı sağlanıyor. Uygun fiyatlı evlerde kredi kartı kullanımı yayılmaya devam ederken durağan seyreden piyasaların hareketlenmesi adına bankaların krediler konusunda acilen tedbirler alması gerekliliği bildiriliyor