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Koşa koşa giden emekliye 6 bin lira artı ödeme! Promosyona ek ödenecek

Emekli maaşını taşıyan emekliye promosyona ek ödemeler sağlanıyor. Sadece başvurmak yetiyor

Yayın Tarihi: 12.02.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 21:59
Koşa koşa giden emekliye 6 bin lira artı ödeme! Promosyona ek ödenecek

Bankaların müşteri kapma yarışları devam ediyor. Özellikle de geçtiğimiz Mart ayında EYT yasasının onayı ve milyonlarca emekli adayının emekli olması, bankaların emekliyi çekme konusunda yeni kampanyalarını sunmasına mahal verdi. Bu durumdan karlı çıkan emekli, hem artış gösteren promosyon fırsatına hak sahibi olurken, diğer taraftan da ek olarak kampanyalardan ödül kazanma hakkına sahip oldu. Bankalar tarafından başlatılan kampanyalar, emekli maaşının giderleri karşılamakta zorlandığı şu günlerde ilaç gibi gelirken, sadece belirlenen şartların karşılaması durumunda anında hesaplara aktarılmakta.

Emekli, maaşını taşıyacağı ve promosyon ödemesi alacağı bankayı kendi bütçesine göre seçiyor. En fazla promosyon sağlayan ya da ek kampanyaları ile emekliye en çok hitap eden banka, emekliyi çekiyor. İNG Bank'ta uzun zamandır emekliler adına bir çok kampanya sunuyor. Emekliye sunulan fırsatlar arasında emekli promosyonunun tutar yüksekliğine ek olarak düzenlenen kampanyaları ile de emekliye ek ödeme sunan banka, Ocak ayında başlattığı kampanyasında otomatik ödeme talimatı veren emekliye 5 bin liraya varan ek ödeme imkanı sağlıyor.

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EMEKLİ MAAŞINA EK ÖDEME

10 Ocak 2024 tarihinde başlayan otomatik fatura ödeme talimatı kampanyası ay sonunda sona erecek iken, belirlene n koşulların sağlanması adına emeklinin hızlı davranması gerekiyor. 29 Şubat'a kadar emekli maaşını taşıyan ve promosyon ödemesini alan emeklinin hak sahibi olabileceği ek promosyon fırsatı; 5 adet talimat veren emekliye 5 bin lira olarak ödeniyor. bu kapsamda emekli talimat başına bin lira ödül alıyor. Kampanyadan vadesiz hesaptan tanımlı olarak talimatların verilmiş olması zorunluluğu bulunuyor. Kredi kartından verilen talimatların geçerli olmayacağı banka tarafından açıklanmış bulunuyor.

Otomatik fatura talimatına ek olarak banka tarafından başlatılan bir diğer kampanya da Kredi kartı başvurusu yapan emekliye sağlanıyor. Kredi kartı başvurusu yapıp da onay alan emekli, yaptığı her harcamadan ekstra bonus kazanıyor. 1 ay boyunca yapılan her alışverişten yüzde 20 bonus kazanan emekli toplamda bin lira artı ödeme kazanabiliyor. Kazanılan puanlar 1 aylık süre sonunda tek seferde yükleneceği açıklanırken, emekli promosyonu haricinde bankadan toplamda 6 bin lira el ödeme alınabilmektedir.

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