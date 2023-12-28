Kredi kartı alışverişlerine 2024 Yıllık Programı engeli! Taksitli alışverişin sonuna gelindi

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklama kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendirmekteydi. Kullanıcısının finansla anlamda alışverişlerde en sık kullandığı yöntem kredi kartı olmakta. İsteği ürün ya da hizmet almak için aylık bütçesini sarsmadan taksitli alışveriş ile sağlamanın yolunu kredi kartından geçmekte. Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programı kapsamında alınan kararlar ekonomi gündeminin üst sıralarında yer alırken, kredi kartları ile alakalı alınan kararlar vatandaşın bütçesini zorlayacağa benziyor. Mehmet Şimşek'in yıllık program açıklaması sonrasında herkes kredi kartında taksit kalkıyor mu? sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki kredi kartı ile taksiti alışveriş dönemi sona mı eriyor?

Milyonlarca vatandaş neredeyse tüm alışverişlerini kredi kartı ile ve kimi zamanda bütçesini sarsmamak adına aldığı ürün ve hizmeti aylara bölerek sahip olmak adına kredi kartı ile satın alıyor. En yaygın kullanım şekli olan kredi kartı ile taksitli alışverişin kaldırıldığı iddia ediliyor. Geçtiğmiz gün Mehmet Şimşek iş ve finans dünyasıyla buluştuğu toplantısında kredi kartı kullanımı ile alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.





KULLANILACAK BİRŞEY DEĞİL

Hazine'nin başında yer alan isim Şimşek kredi kartı ile alakalı yaptığı açıklamasında “Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz. Bu da vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor. Bu iyi bir şey değil” dedi. Geçtiğimiz haftalarda havayolu, seyahat acentaları, konaklama ve yurt dışına ilişkin kredi kartına yapılan taksitlendirmede değişikliğe gidilmişti. Alınan kararlar verilen yanıtlar doğrultusunda kredi kartı ile taksidin tüm alışverişlerde kaldırıldığı kanısına varıldı. Ekonominin düzelmesi adına bir çok önlemin alınacağını açıklayan Bakan Şimşek, gerek duyulması halinde kredi kartı taksitlerinin de kaldırılacağını belirtti.

CİROLAR DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz sene milyonlarca vatandaş tarafından sağlanan tüketici cirosunun yüzde 80 nakit olduğunu belirten esnaf, 2023 senesinde en fazla kullanılan yöntemin kredi kartı ve taksitli alışveriş olduğnu belirtti.

Kredi kartı kullanımının azaltılması için ilk etapta belirli kaywgorilere kredi kartı kullanımı getirileceği açıklandı. Sonrasında da yavaş yavaş tasitlendirmenin belli kategorilerde tamamen ortadan kaldırılacağı belirtildi.