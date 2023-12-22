Kredi kartında adı soyadı yazanlara bankalardan uyarı! 8 gün sonra bakiyeler sıfırlanacak!

Kredi kartı kullanımı vatandaşa alışverişi sırasında nakit ödeme yapmadığı için en çok tercih edilen ödeme yöntemi olarak biliniyor. TCMB faiz kararları akabinde kredi katı faiz oranları geçtiğimiz aya kadar artışına devam ederken, vatandaş kredi kartı borcunu ödeyebilmek ya da daha fazla borç yapmamak adına kullanımını sınırlandırmayı tercih ediyor. Ancak bankalar kredi kartı kullanımını arttırmak hizmet satmak amacıyla bir çok kampanya düzenliyor. Kredi kampanyalarına istinaden alışveriş kampanyaları oldukça dikkat çekiyor. Yapılan alışveriş tutarına geri ödeme sunan bankalar, bunu alış veriş puanı olarak sunabiliyor.

BONUSLARI HEMEN HARCAYIN

Yeni yıla sayılı günler kala bankalar gerek kampanyaları gerekse de kampanyalardan kazanılan bonuslar ile alakalı son duyurularını yapmaya devam ediyor. Sene boyunca bankaların düzenlediği kampanyalara katılan ya da kampanyaya dahil olmasa bile yaptığı alışverişinden kredi kartına bakiye tanımlanan müşteriye yeni yıl uyarısı yapıldı.





Yapılan uyarı kapsamında bir sene boyunca kazanılan bonuslar 31 Aralık itibari ile hesaplardan silinecek. 31 Aralık'a kadar hak kazanılan bonusların kullanılması gerekliliği ve bakiyenin tüketilmemesi durumunda silineceği belirtildi.

SON 9 GÜN

Bankalardan yapılan açıklamak doğrultusunda 31 Aralık'a kadar kullanılmayan bonusların sinirleneceği belirtilirken gün gün SMS gönderimleri de devam ediyor. Sene boyunca alışveriş puanlarını biriktirip toplu olarak ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşın 31 Aralık tarihine dikkat etmesi gerekiyor. 31 Aralık tarihine kadar harcanmaması durumunda tüm bakiye sıfırlanıyor. Nakit ihtiyacının devam ettiği günümüzde vatandaş ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kredi kartı kullanımını yöneliyor. Bankalarda kredi kartı kullanımını arttırmak hedefiyle birçok kampanya sunuyor. Bankalar tarafından sunulan kampanyalarda Ben dikkatlice gene ise alışveriş yapılmasına istinaden yapılan geri ödeme puanlar olarak biliniyor. Alışverişlerinde alışveriş puanı sağlayan müşteri 31 Aralık tarihine kadar bakiyelerini tüketmesi gerekiyor.